Portekiz Türkiye maçının hakemi Daniel Siebert, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. A Milli Takım, ilk olarak 24 Mart Perşembe günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda Portekiz Türkiye maçının hakemi Daniel Siebert kimdir? Daniel Siebert Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ DANİEK SİEBERT KİMDİR?

Daniel Siebert 4 Mayıs 1984 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya geldi.

Daniel Siebert, FIFA kokartlı, UEFA birinci kategori hakemidir.

37 yaşındaki Alman hakem Daniel Siebert'ın 1998 yılından bu yana hakemlik yaptığı bilinmektedir. Siebert, 2007 yılında AFB hakemi olarak atanmıştır, 2009 yılında ise 2. Bundesliga'daki ilk maçını yönetmiştir.

Daniel Siebert 2012 - 2013 sezonunda ise Bundesliga hakemi olmuştur.

24 Ekim 2014 yılında yapılan açıklamada Alman hakem Daniek Siebert'in Wolfgang Stark'ın yerine FIFA hakemi olarak görev aldığı duyurulmuştur. Siebert, 10 Alman futbol hakemi arasında en küçüğüdür.

37 yaşındaki Alman futbol hakemi Siebert'in uluslararası düzeydeki ilk yönettiği karşılaşma, 29 Mayıs 2015 yılında 2015 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Portekiz - Türkiye maçı olmuştur.

Yönettiği ilk üst düzey uluslararası karşılaşma ise Lüksemburg ile Moldova arasında oynanan hazırlık maçı karşılaşmasıdır.

DANİEL SİEBERT NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Daniel Siebert 37 yaşındadır. Siebert doğduğu şehir Berlin'de yaşamaktadır.

DANİEL SİEBERT'İN HAKEMLİK KARİYERİ

2007 - AFB

2009 - 2. Bundesliga

2012 - Bundesliga

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçında deplasmanda Portekiz ile Türkiye karşılaşacak.

Portekiz Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü Dragao Stadyumu'nda saat 22.45'te oynanacak.

PORTEKİZ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Türkiye maçı Türkiye saati ile 22:45'te TRT 1'de canlı olarak yayınlanacak.

