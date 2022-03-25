Portekiz - Türkiye maçının spikeri kimdir? Portekiz -Türkiye maçının spikeri Hünkar Mutlu kimdir? Hünkar Mutlu kaç yaşında, nerelidir?

Portekiz - Türkiye maçı başlamadan spikerlerin kim olacağı merak ediliyordu. Vatandaşlar, Portekiz - Türkiye maçının spikerliğini Hünkar Mutlu üstlendi. Portekiz - Türkiye maçı spikeri, maç kadar merak edilen konulardan biriydi. 2022 Dünya Kupası Eleme heyecanla beklenen müsabakada Portekiz - Türkiye karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma 3-1 skorla sona erdi. Maçın galibi Portekiz oldu. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Portekiz - Türkiye maçının spikerinin kim olacağı da merak ediliyordu. Hatta Portekiz - Türkiye maçının spikeri Hünkar Mutlu mi yoksa Ömer Üründül var mı soruları gündeme gelmişti. Heyecanla beklenen maçın spikerliğini Hünkar Mutlu yaptı. Portekiz - Türkiye maçının spikerliğini üstlenen Hünkar Mutlu'ya dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇININ SPİKERİ KİM?

Portekiz - Türkiye maçının spikerliğini Hünkar Mutlu yapmıştır. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Portekiz - Türkiye maçı TRT 1 ekranlarında yayınlanmıştı. Merakla beklenen maçın spikerliğini Hünkar Mutlu üstlendi.

HÜNKAR MUTLU KİMDİR?

Hünkar Mutlu, 16 Mart 1982 Ankara'da dünyaya geldi. Mutlu, aslen Yozgatlı'dır. Hünkar Mutlu, TRT'nin düzenlediği sınavlara katılmış ve kazanarak TRT bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Ünlü spiker, ilk olarak 1. lig maçların anlatımı ile mesleğe başlamıştır. Bir dönem Hünkar Mutlu, TRT ekibi ile dünya kupası maçlarını sunmak için de yurt dışına çıkmıştır. Hünkar Mutlu, halen TRT Spor bünyesinde çalışmaya devam ediyordur.

