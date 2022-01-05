SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Portekiz, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi oldu

Portekiz, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi oldu

05.01.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le eşleşti. Ay Yıldızlılar rakibiyle 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Türkiye, Portekiz'i elemesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Portekiz, Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le eşleşti. Ay Yıldızlılar rakibiyle 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, Portekiz'i elemesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off yarı final turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

  • İskoçya-Ukrayna
  • Galler-Avusturya
  • Rusya-Polonya
  • İsveç-Çek Cumhuriyeti

İskoçya-Ukrayna eşlemesinin galibi, Galler-Avusturya eşleşmesinin galibiyle; Rusya-Polonya eşlemesinin galibi de, İsveç-Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off final maçları ise Galler-Avusturya, Rusya-Polonya ve Portekiz-Türkiye maçlarının galiplerinin sahasında oynanacak.

Kuntz: En zor yoldayız

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off'larında en zor yolda olduklarını söyledi.

Stefan Kuntz, "Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da neler yapabileceğimizi hep beraber göreceğiz."

Play-off maçları Mart ayında oynanacak

Play-off yarı final maçları 24-25 Mart, final maçları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarını ilk sırada tamamlamaı başaran 10 takım turnuvaya doğrudan gitme hakkını elde etmişti;

A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, G Grubu'ndan Hollanda, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dakar Rallisi’nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvedeDakar Rallisi’nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Özel derste çocuklara taciz! İğrenç detaylar...

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Son pozlarıyla dikkat çekti! "Kanlı bıçaklı olduğum kocamla..."

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İmza an meselesi

Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İmza an meselesi

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!

Burak Elmas'tan beklenen açıklama geldi!

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim'e transfer çalımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Galatasaray'da Fatih Terim depremi!

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Edin Visca yarın imzayı atıyor!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.