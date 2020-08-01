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Portekiz’de Irkçı Cinayet Protestosu

01.08.2020 00:30 | Son Güncelleme

Portekiz’de siyah aktör Bruno Cande’nin geçen hafta sokak ortasında vurularak öldürülmesi protestocuları sokağa döktü. Başkent Lizbon’da ırkçılık karşıtı göstericiler Cande için adalet çağrısı yaptı

Portekiz’de Irkçı Cinayet Protestosu

Portekiz’de siyah aktör Bruno Cande’nin geçen hafta sokak ortasında vurularak öldürülmesi protestocuları sokağa döktü. Başkent Lizbon’da ırkçılık karşıtı göstericiler Cande için adalet çağrısı yaptı.

Gine kökenli 39 yaşındaki Bruno Cande’ye, 80’li yaşlarda beyaz bir erkek defalarca ateş etti. Olay şehir merkezinden 10 kilometre uzaklıkta işlek bir caddede meydana geldi. Gözaltına alınan saldırgan mahkemeye çıkarılmayı bekliyor.

Polis saldırının gerekçesiyle ilgili açıklama yapmazken kurbanın ailesi, saldırganın olaydan üç gün önce Cande’yi öldürmekle tehdit ettiğini ve ırkçı küfürler kullandığını açıkladı.

Barışçı gösterilerde, protestocular ‘’Adalet’’ ve ‘’Irkçılık öldürür’’ sloganları attı.

Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau’da da milletvekilleri, cinayetin ırkçı nedenlerle işlendiğine dair bir önerge kabul etti ve Cande’nin ölümünün soruşturulması için Portekiz’e bir heyet gönderileceğini açıkladı.

Cinayet Portekiz’de özellikle de polis teşkilatı içindeki ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Avrupa Konseyi 2018 yılında yayınladığı bir raporda, ırkçı şiddet uyguladığına dair Portekiz polisine yönelik çok sayıda suçlama olduğunu kaydetmişti.

Geçen yıl da bir mahkeme sekiz polisi, Lizbon’daki siyah ağırlıklı bir mahalleden altı genci kaçırarak döv

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