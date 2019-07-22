Portekiz’de Orman Yangınları

Portekiz’de yüzlerce itfaiye görevlisi Castelo Branco bölgesinde dağlık bir bölgede orman yangınlarıyla mücade ediyor.
Söndürme çalışmaları sırasında 8 itfaiye görevlisiyle 12 sivilin yaralandığı, yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu kaydediliyor.
Söndürme çalışmalarına helikopterler ve uçaklar da katılıyor.
Yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığı yönünde bilgiler geliyor.
Yangınları söndürme çalışmalarına yaklaşık 1100'den fazla itfaiye görevlisiyle 245 araç, 13 uçak ve helikopter katılıyor.
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatılmış durumda.
Portekiz ordusu da söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Cumartesi öğleden sonra başlayan yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.
Bölgedeki bazı kasabalar önlem olarak boşaltıldı.
Portekiz genellikle orman yangınlarına sahne oluyor.
2017 yılındaki yangınlarda onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum