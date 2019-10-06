Portekiz'de seçimlerin galibi Sosyalist Parti

MADRİD (AA) - Portekiz'de yapılan genel seçimleri sandık başı anket sonuçlarına göre Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'nin verdiği sandık başı anket sonuçlarına göre, PS'nin 230 sandalyeli mecliste 104 ila 112 milletvekili çıkarması bekleniyor.

2015 yılındaki son seçimlerde 86 olan milletvekili sayısını yükselten ve ülkede birinci siyasi parti konumuna gelen PS, buna rağmen tek başına iktidara gelecek çoğunluğu (116 milletvekili) elde edemedi.

Son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümeti ile yöneten Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, Portekiz tarihinde sol görüşlü partiler için "imkansız" gibi görülen bir uzlaşıyı sağlamıştı.

Komünist Parti ve Sol Blok partilerinden dış destek alan PS hükümeti, ekonomik krizden çıkan Portekiz'e siyasi ve ekonomik istikrarı getirmişti.

Portekiz demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine katılan 21 siyasi partiden 8'i meclise girdi.

- Portekizliler seçimlere ilgi göstermedi

Diğer yandan 2015 yılındaki seçimlerde yüzde 56 olan katılım oranı, ilk defa 10 milyonun üzerinde seçmenin olduğu bu seçimlerde daha da düştü.