Portekiz'de tanker şoförlerinin grevine karşı acil durum ilanı

Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, tanker şoförlerinin grevinin yasallığı konusunda bir inceleme başlatılmasını istedi.

Ayrıca asgari yakıt ihtiyacının toplu ulaşım araçlarında yüzde 75, özel araçlarda ise yüzde 50 oranında tedarik edilmesinin garanti edileceği kaydedildi.

Enerji alanında ilan edilen acil durum gereği, havaalanı, liman, askeri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ile acil sağlık hizmetlerinde yakıt ihtiyaçlarının yüzde 100 karşılanacağı bildirildi.

Tanker şoförlerinin geçen nisan ayında yaptıkları grevde yaşanan kaosun ve benzin krizinin tekrar etmemesi için önceden önlem alan Portekiz hükümeti, grev süresince yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesini şart koştu.

Sorunun özel sektörler arasında olduğunu vurgulayan Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva, taraflar arasında çözüme dayalı bir diyalog ortamı oluşturmak için hükümetin gerekli tüm koşulları sağladığını savundu.

Tanker şoförlerinin bağlı olduğu sendikanın yetkilileri ise hükümetin getirdiği şartların grev hakkını ihlal ettiğini savunarak, gerekirse itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini açıkladı.

Hükümetin çağrısına rağmen grev kararından geri adım atmayacaklarını açıklayan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sendikası Sözcüsü Pedro Pardal, "Bu mücadele eşit değil. Anayasal olarak korunan işçilerin hakları için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Ulusal Ticari Mal Taşımacılığı Birliği (Antram) ile aylar süren müzakereler sonrasında şoförlerin maaş artışı konusunda anlaşma sağlandığını açıklayan sendika, buna rağmen işverenlerin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Tanker şoförlerinin, Paskalya tatili dönemine denk gelen nisan ayında yaptıkları grevde, ülkedeki benzin istasyonlarının birçoğunda yakıt bitmiş, Portekiz vatandaşları arabaları ile İspanya tarafına geçerek buralardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuş, uçaklar yakıt ikmali için İspanya'daki havalimanlarını kullanmış ve ülkedeki toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

