HABER

Portekiz'de tanker şoförlerinin grevine karşı acil durum ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Portekiz hükümeti, nisan ayındaki tanker şoförlerinin grevinde yaşanan kaosun pazartesi başlayacak yeni grevde tekrarlanmaması için enerji alanında acil durum ilan etti - Hükümet, yakıt tedariğinde yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesi şartını getirdi - Çevre Bakanı Joao Matos Fernandes, tanker şoförlerinin asgari hizmeti vermemeleri halinde polis ve askerin müdahale edebileceği uyarısında bulundu

MADRİD (AA) - Portekiz hükümeti, tanker şoförlerinin 12 Ağustos Pazartesi günü başlatacakları süresiz greve karşı ülkede acil durum ilan etti.

Tanker şoförlerinin geçen nisan ayında yaptıkları grevde yaşanan kaosun ve benzin krizinin tekrar etmemesi için önceden önlem alan Portekiz hükümeti, grev süresince yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesini şart koştu.

Enerji alanında ilan edilen acil durum gereği, havaalanı, liman, askeri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ile acil sağlık hizmetlerinde yakıt ihtiyaçlarının yüzde 100 karşılanacağı bildirildi.

Ayrıca asgari yakıt ihtiyacının toplu ulaşım araçlarında yüzde 75, özel araçlarda ise yüzde 50 oranında tedarik edilmesinin garanti edileceği kaydedildi.

Çevre Bakanı Joao Matos Fernandes, tanker şoförlerinin asgari hizmeti vermemeleri halinde polis ve askerin müdahale edebileceğini söyledi.

Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva da Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, tanker şoförlerinin grevinin yasallığı konusunda bir inceleme başlatılmasını istedi.

Sorunun özel sektörler arasında olduğunu vurgulayan Çalışma Bakanı Jose Antonio Vieira da Silva, taraflar arasında çözüme dayalı bir diyalog ortamı oluşturmak için hükümetin gerekli tüm koşulları sağladığını savundu.

Tanker şoförlerinin bağlı olduğu sendikanın yetkilileri ise hükümetin getirdiği şartların grev hakkını ihlal ettiğini savunarak, gerekirse itirazlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini açıkladı.

Hükümetin çağrısına rağmen grev kararından geri adım atmayacaklarını açıklayan Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sendikası Sözcüsü Pedro Pardal, "Bu mücadele eşit değil. Anayasal olarak korunan işçilerin hakları için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Ulusal Ticari Mal Taşımacılığı Birliği (Antram) ile aylar süren müzakereler sonrasında şoförlerin maaş artışı konusunda anlaşma sağlandığını açıklayan sendika, buna rağmen işverenlerin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle greve gitme kararı aldı.

Tanker şoförlerinin, Paskalya tatili dönemine denk gelen nisan ayında yaptıkları grevde, ülkedeki benzin istasyonlarının birçoğunda yakıt bitmiş, Portekiz vatandaşları arabaları ile İspanya tarafına geçerek buralardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuş, uçaklar yakıt ikmali için İspanya'daki havalimanlarını kullanmış ve ülkedeki toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığıBir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı
Bayram tatlılarına ham ballı tavsiyeBayram tatlılarına ham ballı tavsiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerjide acil durum ilanı Portekiz tanker şoförlerinin grevi yakıt sorunu

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın asırlık mezar taşları böyle temizleniyor

Bir benzeri daha yok! İşte UNESCO'nun İslam mezarlığı

Denizli'de depremin ardından cami ve araçlardan anonslar yapılyor

Şiddetli depremle sarsılmıştı! Camilerden bu anonslar yapılıyor

Dünyanın en büyük mermer kenti: Stratonikeia Antik Kenti

Burası dünyanın en büyüğü! 3 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Milli Mücadele dönemi belgeleri ilk kez yayımladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İzmir'deki siyanürlü aile katliamında yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.