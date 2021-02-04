Portekiz'de üçüncü dalga korkusu

Uluslararası toplumdan yardım isteyen ülkeye Alman ordusu destek gönderdi.Korona vakalarındaki artış nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Portekiz'de hükümetin uluslararası yardım çağrısı üzerine Almanya'dan doktor, hemşire ve hijyen uzmanlarından oluşan 26 kişilik bir ekip Lizbon'a gitti. Alman ordusu bünyesinde başlatılan yardım operasyonu kapsamında ülkeye 50 solunum cihazı, 150 infüzyon pompası ve 150 hastane yatağı gönderildi.

Korona pandemisinin ilk dalgasından çok fazla etkilenmeyen yaklaşık on milyon nüfuslu Portekiz'de bu durum son aylarda tersine dönmüş durumda. Portekiz, özellikle son iki hafta içinde vaka sayıları ve ölümlerdeki yüksek artış nedeniyle nüfus oranı açısından pandemiden en çok etkilenen ülke oldu.

Portekiz'de pandeminin başlangıcından bu yana 13 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, bu ölümlerin yaklaşık yarısı Ocak ayında gerçekleşti.

Hükümet Başkanı António Costa da vakalardaki artış nedeniyle hastaneler üzerinde "büyük bir baskı" oluştuğunu açıklayarak uluslararası yardım çağrısında bulundu. Bu çağrıya Almanya'nın yanı sıra komşusu İspanya ve Avusturya'dan da yanıt geldi. İki ülke Portekiz'den yoğun bakım hastalarını kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.