Portekiz'deki Alman Vatandaşlarına Delta Varyantı Uyarısı: "Geri Dönün"

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde okulların tatile girmesi ya da önümüzdeki günlerde girecek olmasıyla yaz tatili dönemi başladı. Nitekim Almanlar son haftalarda yoğun şekilde tatil rezervasyonları yaparken verilere göre, Türkiye ve Yunanistan tercihlerde başı çekiyor. Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin konuyla ilgili açıklamasında, Almanya’nın seyahat uyarılarını kaldırma kararı sonrasında, Haziran ayının ikinci haftasından itibaren kısa vadeli rezervasyonlarda, büyük bir artış kaydedildiği ifade edildi. Buna göre Almanların öncelikli tercihleri Türkiye ve Yunanistan’la birlikte, İspanya, Portekiz, Hırvatistan ve Mısır oldu. Sektör temsilcileri bu olumlu atmosfere rağmen, 2019 sayıları ile kıyaslandığında yurtdışı seyahatleri için şimdiye dek dörtte bir oranında rezervasyon yapıldığını, çok sayıda tatilcinin tedirgin ve kararsız olduğunu belirtiyor. Bunda da son haftalarda gündemden inmeyen Corona virüsün Delta varyantındaki gelişmelerin belirleyici olduğu belirtiliyor.

Almanya’da her ne kadar Coronavirüs salgınına karşı mücadelede büyük mesafeler katedilse ve seyahat konusunda getirilen kısıtlamalar büyük ölçüde kalksa da uzmanlar, önümüzdeki aylara büyük tedirginlikle bakıyor. Delta varyantı kaynaklı vaka sayısının Almanya’da da son günlerde artmaya başladığına dikkat çekilirken yaz tatili sonrası bu vakaların, büyük oranda yükseleceğine de kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkede kamu sağlığından sorumlu kurum Robert Koch Enstitüsü (RKI) geride kalan bir hafta içinde kayda geçen vakaların yüzde 35'inde, ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantının bulunduğunu, güncel rakamınsa yüzde 50’yi bulduğunu açıkladı. Varyantın daha ziyade aşılanmamış nüfus içerisinde ve 60 yaş altı insanlarda yayıldığı belirtilirken, haftalardır düşüş kaydeden vaka sayısının, Delta’nın yayılması nedeniyle yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. Günlük Corona virüsü vaka sayısı Pazartesi itibarıyla 504 olarak tespit edilmişti.

Delta varyantı yüzünden tatil sevincinin de kursaklarda kalabileceği tahmin ediliyor. Nitekim Almanya’nın Delta varyantının hızla yayıldığı Portekiz’i yeniden “yüksek risk bölgesi” ilan etmesi ve ülkede bulunan onbinlerce Alman turisti en geç Salı akşamı saat 24’e kadar ülkeyi terk etmeye çağırması, bu durumun ilk habercisi olarak niteleniyor. Almanya’nın 2020 yazında aldığı sert uygulamaları anımsatan karara göre, Portekiz'den dönenler, iki aşılarını yaptırmış veya negatif testli bile olsalar 14 gün karantinada kalacak. Avrupa'da Corona virüsü salgınını ilk atlatan ülkelerden olan Portekiz’in başkenti Lizbon ve çevresi, geçen hafta sonunda karantina bölgesi ilan edilmiş, sadece burada bir günde 1600 yeni vaka tespit edilmişti.

Bu arada Delta’nın varyantının büyük oranda tespit edildiği bir diğer ülke olan İngiltere'de, 7 günlük bulaşma değeri 100 binde 150'nin üzerine çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz turistlere AB kapılarının yaz ayları boyunca kapatılmasını önererek, İngiltere'den dönen Almanlar için de test ve karantina zorunluluğunun yeniden getirileceğini belirtti.

Seyahat kısıtlamalarının Avrupa Birliği genelinde daha koordineli bir şekilde alınmasını hedefleyen Merkel’in bu konudaki endişeleri sebebiyle önümüzdeki hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la görüşeceği öğrenildi.

Berlin’de yapılan yorumlarda, Almanya’nın Delta varyantı vakalarında endişe verici artışların yaşandığı başka ülkelere de önümüzdeki haftalarda benzer uygulamaları devreye sokabileceği vurgulanıyor. Federal Meclis’in son oturumunda Enfeksiyondan Korunma Yasası’nda yapılan değişiklik bu planın yasal olarak da önünü açtı. Buna göre 25 Mart 2020 tarihinden bu yana yürürlükte olan ve resmi olarak gelecek Eylül ayının sonuna kadar uzatılan salgın durumu, Delta varyantındaki gelişmelere göre bir yıl daha uzatılacak. Bu kapsamda gerektiğinde meclisin onayı olmadan hükümet yeni seyahat kısıtlamaları getirebilecek ve gerekli görülen durumlarda ülkeye girişte yerine getirilmesi istenen test ve karantina zorunluluğu gibi şartlarda değişiklik yapabilecek.

