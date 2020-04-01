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Portekiz’deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından yararlanabilecek

01.04.2020 11:47 | Son Güncelleme

Portekiz, ülkedeki mültecilere ve sığınmacılara, koronavirüs salgını sırasında yararlanabilmeleri için geçici olarak tüm vatandaşlık haklarından yararlanma hakkı verdi. Böylece ülkedeki herkesin sağlık sistemine erişimi olabilecek.

Portekiz’deki mülteci ve sığınmacılar, koronavirüs salgını sırasında tüm vatandaşlık haklarından yararlanabilecek

Ülkedeki Portekiz vatandaşları gibi yabancı ülke vatandaşlarının da pandemi sırasında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılan adımla birlikte, oturum başvurusu yapmış herkesin 30 Haziran’a kadar vatandaşların yararlandığı haklardan yararlanması sağlandı.

Portekiz Bakanlar Konseyi’nin yaptığı açıklamada, kararın kamu sağlığına yönelik tehdidin ortadan kaldırılmasını amaçladığı, aynı zamanda göçmen bürosundaki sıkışık randevu takvimini rahatlatmayı planladıkları belirtildi.

Portekiz, 18 Mart’ta, 15 gün sürecek olağanüstü hal ilan etmişti.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, olağanüstü hal ilanını duyururken “Demokrasiye asla ara verilmeyecek” demişti. Ülkede demokrasiye 1974’te geçildi.

Portekiz'de limanda bekleyen kaçan göçmenler

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, pandemiyi “ülkenin yaşam tarzı ve ekonomisine ciddi zorluklar yaşatacak gerçek bir savaş” olarak tanımladı.

Rebelo de Sousa, Portekizlilerin büyük oranda sosyal mesafe ve kişisel tecrit kuralına uyduğunu söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Portekiz’de 7 bin 443 vaka ve 160 da ölü var.

Koronavirüs

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