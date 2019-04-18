Portekiz'deki trafik kazasında 28 Alman turistin ölmesi

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz'in Madeira Adası'nda meydana gelen trafik kazasında 29 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi dolayısıyla derinden sarsıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirerek, ''Madeira'daki trajik trafik kazasında çok sayıda kişinin ölmesinden dolayı derinden sarsıldım.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların acılarını paylaştığını belirterek, ''Biz onlarla yas tutuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum.'' ifadesine yer verdi.

Alman Cumhurbaşkanı, Madeira'daki arama kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle müteşekkir olduğunu da vurguladı.

Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya da bu zor zamandaki ilgi ve alakası için teşekkür etti.

- Başbakan Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "korkunç kazaya maruz kalan insanları dehşet içinde ve üzüntülü şekilde düşündüğünü" belirtti.