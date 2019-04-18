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Portekiz'deki trafik kazasında 28 Alman turistin ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Madeira'daki trajik trafik kazasında çok sayıda kişinin ölmesinden dolayı derinden sarsıldım" - Başbakan Angela Merkel: - "Hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların acılarını paylaşıyorum"

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz'in Madeira Adası'nda meydana gelen trafik kazasında 29 Alman vatandaşının hayatını kaybetmesi dolayısıyla derinden sarsıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazasında yaşamını yitirenler için taziyelerini bildirerek, ''Madeira'daki trajik trafik kazasında çok sayıda kişinin ölmesinden dolayı derinden sarsıldım.'' ifadesini kullandı.

Steinmeier, hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların acılarını paylaştığını belirterek, ''Biz onlarla yas tutuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyorum.'' ifadesine yer verdi.

Alman Cumhurbaşkanı, Madeira'daki arama kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları nedeniyle müteşekkir olduğunu da vurguladı.

Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'ya da bu zor zamandaki ilgi ve alakası için teşekkür etti.

- Başbakan Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "korkunç kazaya maruz kalan insanları dehşet içinde ve üzüntülü şekilde düşündüğünü" belirtti.

Angela Merkel, ''Hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve yaralıların acılarını paylaşıyorum.'' ifadesini kullandı.

Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulunan Merkel, yaralılara acil şifa temenni etti.

Alman Şansölye ayrıca, Madeira'daki kurtarma ekiplerine ve doktorlara teşekkürlerini iletti.

- Kaza Alman basınında geniş yer buldu

Bild gazetesi ''Madeira'daki otobüs faciasında 29 ölü'' başlığını manşetinde kullanarak içinde Alman turistlerin bulunduğu otobüsün devrildiğini ve 57 kişi bulunan otobüsteki 29 Alman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Portekiz'in Madeira adasında meydana gelen trafik kazasında 18'i kadın 11'i erkek 29 öldüğünü belirtti.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde de Madeira'daki kazada ölen 29 Alman nedeniyle adada 3 günlük yas ilan edildiği aktarıldı. Haberde, kazada 20'den fazla kişinin yaralandığı, 3 kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Stern'de yer alan haberde ise "çiçek ve tatil adası Madeira'nın halkının da kaza nedeniyle şoke olduğu" kaydedildi. Haberde, otobüsün teknik bir arızasının olabileceği yönünde şüpheler bulunduğu, seyahat firmasının bu iddialar konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Madeira Adası trafik kazası

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