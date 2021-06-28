Portekiz'den İki Doz Aşı Olmamış İngiliz Turistlere 14 Gün Karantina

Portekiz hükümeti tam olarak aşılanmamış İngiliz turistlerin, Portekiz’e gelmeleri halinde Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında, 14 gün karantinada kalmalarına karar verildiğini açıkladı.

Bugün uygulanmaya başlanan karar ilk etapta 11 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

İngiltere’de son günlerde, özellikle Delta varyantı olarak bilinen Corona virüsü mutasyonu nedeniyle, günlük vaka sayılarında artış görülüyor. Ülkede aşılama kampanyası da devam ediyor.

Portekiz’in aldığı yeni karar uyarınca, ülkeye hava, kara ya da deniz yoluyla giden İngiliz vatandaşları, iki doz aşılarını birden yaptırdıklarını göstermek zorunda. Aksi durumda Portekiz’e giden İngiliz vatandaşları, 14 gün karantina altına alınacaklar.

Kişilerin ikinci doz aşılarının üzerinden de 14 gün geçmiş olması şartı aranıyor. Benzer şekilde tek doz olan Johnson&Johnson aşısı yaptıran kişilerin de en az 14 gün önce aşılarını yaptırmış olmaları gerekiyor. COVID-19 hastalığı geçirmiş ve ardından tek doz aşı olmuş kişilereyse karantina olmaksızın Portekiz’e giriş izni verileceği açıklandı.

Ülke gelirinin büyük bir kısmını turizmden elde eden Portekiz’i en çok ziyaret edenler arasında İngilizler yer alıyor.

İngiltere de Portekiz’den ülkesine gelen kişilere 10 gün karantina uygulamasında bulunuyor.

Portekiz’de son 24 saatte bin 496 yeni vaka görülürken bir kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere’de de son olarak 14 bin 633 yeni vaka görüldü ve 11 kişi de öldü.

