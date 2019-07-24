Portekiz'den, Uygurlara zulüm yaptığı için Çin'e kınama

MADRİD (AA) - Portekiz Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde başta Uygurlar olmak üzere Müslüman azınlığa yapılan zulümden dolayı Çin'i kınayan bir karar aldı.

Portekiz'de "Halklar-Hayvanlar-Doğa" (PAN) partisinin girişimiyle meclise getirilen ve kabul edilen kararda, "Başta Uygurlar olmak üzere, Çin'deki Müslüman azınlığa, farklı etnik, kültür ve dinleri üzerinden yapılan zulmün kınandığı" vurgulandı.

PAN'ın girişimiyle mecliste kabul edilen bir başka kararda da Çin, özellikle son yıllarda ülkesindeki Hristiyan azınlığa yönelik yapılan baskı ve zulümden dolayı kınandı.

Portekiz meclisi 2014 yılında Portekiz hükümetine idam cezasını kaldırma ve ülkesinde Portekizce dilini teşvik etmeyi vaat eden Ekvator Ginesi'ni de bunları hala yerine getirmediği gerekçesiyle kınayan bir karar aldı.

- Uluslararası toplumdan Çin'e çağrılar

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ile diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.