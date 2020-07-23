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Portland Belediye Başkanına Göz Yaşartıcı Gaz

23.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

56 gündür devam eden protestolarda göstericilere destek vermek isteyen Belediye Başkanı Ted Wheeler da polisin müdahelesine maruz kaldı

Portland Belediye Başkanına Göz Yaşartıcı Gaz

ABD’nin Portland kentinde 56 gündür devam eden polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolarda, federal güvenlik güçleri adliye önünde toplanan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahaleye maruz kalanlar arasında adliye önündeki kalabalığa destek veren Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler da vardı. Ancak göstericilerin büyük bir kısmı Wheeler’ın desteğine tepki gösterdi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde 56 gündür devam eden olaylarda polis şiddeti, ırkçılık ve Başkan Donald Trump’ın İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı federal güçleri kente göndermesi prostesto ediliyor.

Belediye Başkanı Wheeler, Portland polisinin göstericilere sert müdahalesine izin vermekle suçlanıyor. Kentteki gösteriler yüzünden ekonomik zarara uğrayan işverenler de olayların kontrol altına alınamamasından belediye başkanını sorumlu tutuyor.

Bu arada Oregon eyaleti hukuk dairesi başkanlığı, göstericileri sebepsiz yere ve aşırı güç kullanarak tutuklamakla suçladığı federal polis memurlarına dava açtı.

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