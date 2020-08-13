Portland Kenti Durulmuyor

Amerika’da polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilerin haftalardır devam ettiği Portland’da yerel emniyet birimi, federal adliye binası önünde toplanılmasını bir kez daha ‘isyan’ olarak nitelendirdi.

25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda, Oregon’un Portland kentinde özellikle Temmuz ayında federal polisin görevlendirilmesiyle beraber bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddet eylemleri başladı.

Beyaz Saray yönetiminin, Portland’daki federal binanın korunması amacıyla kente gönderilen federal güvenlik güçlerinin varlığına eyalet ve kent yetkilileri de karşı çıkmış, Temmuz ayının sonunda federal güçler kentten ayrılmıştı.

Federal emniyet güçlerinin ayrılmasının ardından bazı göstericilerin şiddet eylemi devam ederken, haftasonunda bir grubun emniyet mensuplarının üye olduğu sendika binasını ateşe vermesinin ardından yerel polis bölgede ‘isyan’ ilan ederek kalabalığı dağıtmıştı.