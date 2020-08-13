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Portland Kenti Durulmuyor

13.08.2020 19:14 | Son Güncelleme

Gösterilerin haftalardır devam ettiği Portland’da yerel emniyet birimi, federal adliye binası önünde toplanılmasını bir kez daha ‘isyan’ olarak ilan etti

Portland Kenti Durulmuyor

Amerika’da polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı gösterilerin haftalardır devam ettiği Portland’da yerel emniyet birimi, federal adliye binası önünde toplanılmasını bir kez daha ‘isyan’ olarak nitelendirdi.

25 Mayıs’ta siyah Amerikalı George Floyd’un Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda, Oregon’un Portland kentinde özellikle Temmuz ayında federal polisin görevlendirilmesiyle beraber bazı göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddet eylemleri başladı.

Beyaz Saray yönetiminin, Portland’daki federal binanın korunması amacıyla kente gönderilen federal güvenlik güçlerinin varlığına eyalet ve kent yetkilileri de karşı çıkmış, Temmuz ayının sonunda federal güçler kentten ayrılmıştı.

Federal emniyet güçlerinin ayrılmasının ardından bazı göstericilerin şiddet eylemi devam ederken, haftasonunda bir grubun emniyet mensuplarının üye olduğu sendika binasını ateşe vermesinin ardından yerel polis bölgede ‘isyan’ ilan ederek kalabalığı dağıtmıştı.

Ancak genel olarak barışçı bir şekilde devam eden protestolarda bazı göstericilerin şiddete başvurması sonucu yerel yönetim federal bina etrafında gösterileri yasakladı ve buradaki protestoları ‘isyan’ ilan etti.

Çarşamba günü emniyetten yayınlanan mesajda da, “Bu kalabalığın içinde, şiddet istemeyenler olduğunu biliyoruz ancak bazıları suç teşkil eden eylemlerde bulunuyor” ifadeleri kullanıldı ve federal bina çevresinde gösterilere devam edenlere atfen, “Bu toplanma bir isyan olarak ilan edildi” denildi.

Bina çevresinde toplananlara dağılmaları için polis tarafından uyarı yapıldı, bu uyarıya uyulmaması halinde emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale edeceği ve gözaltılar olacağı söylendi.

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