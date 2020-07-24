Portland Mahkemesi Federal Polisin Yetkilerini Daralttı

Oregon Bölge Mahkemesi Yargıcı Michael Simon, Portland kentine sevkedilen federal polise karşı uzaklaştırma emri çıkardı. Başkan Donald Trump, federal kolluk kuvvetlerini, polis ve ırkçılık karşıtı protestolar sırasında federal kamu malını korumak amacıyla Portland kentine gönderdiğini açıklamıştı.
Yargıç Michael Simon, Amerikan Medeni Hak ve Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) açtığı davada, federal güvenlik güçlerinin gazetecilere ve gösterileri izleyen insan hakları örgütlerinin gözlemcilerine karşı güç kullanma, tutuklama, tutuklama tehdidinde bulunma ya da bu grupları dağıtmasını engelleme kararı aldı.
ACLU'nun Oregon şubesi başkan vekili Jann Carson, ''Bu karar, hukukun üstünlüğünün zaferidir. İç Güvenlik ve Adalet Bakanlıkları'na bağlı federal polis toplum içinde terör estiriyor, insan hayatını tehdit ediyor, gazetecilere ve protestoları belgeleyen hukuki gözlemcilere durmaksızın saldırıyor. Bunlar, bir zorbanın eylemleridir, Amerika'da hiç yeri yoktur'' dedi.
Trump yönetiminden karara yönelik tepki gelmedi.
Portland’da belediye başkanına göz yaşartıcı gaz
Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, dün sabah erken saatlerde kentteki protesto eylemini dağıtmaya çalışan federal polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahalesine maruz kalmıştı.
Baygınlık geçiren Wheeler, daha önce hiç göz yaşartıcı gaza maruz kalmadığını, ancak olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.
Belediye Başkanı'nın Portland'ı federal güçlerden koruması gerektiğini savunan ve Wheeler'ı protesto alanında görmek istemeyen bazı göstericiler ''yazıklar olsun'' sloganları atmış ancak Wheeler, federal polisin bölgeden ayrılmasını istediğini, o alanda bulunmalarının federal yetkiyi kötüye kullanma ve şiddeti körükleme anlamına geldiğini söylemişti.
Adalet Bakanlığı Baş Müfettişi Michael Horowitz, dün yaptığı açıklamada, federal polisin Portland ve başkent Washington'da güç kullanmasına ilişkin soruşturma açıldığını kaydetmişti.
İç Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi Joseph Cuffari de dün yaptığı açıklamada, bakanlığa ait kolluk kuvvetlerinin Portland'da geçen hafta hukuk dışı eylemlerde bulunduğuna ilişkin suçlamalar hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Amerika'nın kuzeybatı eyaleti Oregon'un en büyük kenti Portland'da 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana neredeyse her gün protesto eylemleri düzenleniyor. Protestolar çoğunlukla barışçı havada geçse de yer yer şiddet, kundakçılık ve kamu malına zarar verilen eylemlerde bulunulduğu görülüyor.
Chicago, Albuquerque ve Kansas City’de federal polis
Federal güvenlik güçleri, Operasyon Efsane kapsamında, son birkaç hafta içinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği çete çatışmalarının şiddetlendiği Chicago'da ve New Mexico eyaletinin Albuquerque ile Missouri eyaletinin Kansas City kentlerinde görevlendirildi.
Chicago, Albuquerque ve Kansas City ile 12 ayrı kentin belediye başkanları, federal yetkililere gönderdikleri mektupta, federal güçlerin derhal geri çekilmesini ve ''Amerikan kentlerinde tek taraflı federal güç konuşlandırılması yapılmayacağını kabul etmelerini'' talep etti.
Silahlı şiddeti önleme amaçlı Giffords Hukuk Merkezi'nden kıdemli danışman David Chipman, Amerika'nın Sesi'ne yaptığı açıklamada, Trump'ın Portland'daki son hamlelerinin ve diğer kentlerde yaşanan şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarının ''Trump'ın federal güvenlik güçlerinin partizan iktidar kavgasında kendi piyonları olduğunu düşündüğünü açıkça ortaya koyduğunu'' kaydediyor.