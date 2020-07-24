Portland Mahkemesi Federal Polisin Yetkilerini Daralttı

ACLU'nun Oregon şubesi başkan vekili Jann Carson, ''Bu karar, hukukun üstünlüğünün zaferidir. İç Güvenlik ve Adalet Bakanlıkları'na bağlı federal polis toplum içinde terör estiriyor, insan hayatını tehdit ediyor, gazetecilere ve protestoları belgeleyen hukuki gözlemcilere durmaksızın saldırıyor. Bunlar, bir zorbanın eylemleridir, Amerika'da hiç yeri yoktur'' dedi.

Yargıç Michael Simon, Amerikan Medeni Hak ve Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) açtığı davada, federal güvenlik güçlerinin gazetecilere ve gösterileri izleyen insan hakları örgütlerinin gözlemcilerine karşı güç kullanma, tutuklama, tutuklama tehdidinde bulunma ya da bu grupları dağıtmasını engelleme kararı aldı.

Portland’da belediye başkanına göz yaşartıcı gaz

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler, dün sabah erken saatlerde kentteki protesto eylemini dağıtmaya çalışan federal polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı müdahalesine maruz kalmıştı.

Baygınlık geçiren Wheeler, daha önce hiç göz yaşartıcı gaza maruz kalmadığını, ancak olaydan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Belediye Başkanı'nın Portland'ı federal güçlerden koruması gerektiğini savunan ve Wheeler'ı protesto alanında görmek istemeyen bazı göstericiler ''yazıklar olsun'' sloganları atmış ancak Wheeler, federal polisin bölgeden ayrılmasını istediğini, o alanda bulunmalarının federal yetkiyi kötüye kullanma ve şiddeti körükleme anlamına geldiğini söylemişti.

Adalet Bakanlığı Baş Müfettişi Michael Horowitz, dün yaptığı açıklamada, federal polisin Portland ve başkent Washington'da güç kullanmasına ilişkin soruşturma açıldığını kaydetmişti.

İç Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi Joseph Cuffari de dün yaptığı açıklamada, bakanlığa ait kolluk kuvvetlerinin Portland'da geçen hafta hukuk dışı eylemlerde bulunduğuna ilişkin suçlamalar hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Amerika'nın kuzeybatı eyaleti Oregon'un en büyük kenti Portland'da 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis nezaretinde yaşamını yitirmesinden bu yana neredeyse her gün protesto eylemleri düzenleniyor. Protestolar çoğunlukla barışçı havada geçse de yer yer şiddet, kundakçılık ve kamu malına zarar verilen eylemlerde bulunulduğu görülüyor.