HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Portland: Polis, sağcı aktivistin katil zanlısını gözaltı sırasında vurarak öldürdü

Portland: Polis, sağcı aktivistin katil zanlısını gözaltı sırasında vurarak öldürdü

04.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Portland kentinde Trump destekçisi aşırı sağcı bir kişinin öldürülmesi olayının şüphelisi 48 yaşındaki Michael Reinoehl'un, polis tarafından gözaltına alınırken öldürüldüğü açıklandı.

Portland: Polis, sağcı aktivistin katil zanlısını gözaltı sırasında vurarak öldürdü

ABD'nin Portland kentinde Trump destekçisi aşırı sağcı Aaron Danielson'un öldürülmesi olayının şüphelisi Michael Reinoehl, polis tarafından gözaltına alınırken vurularak öldürüldü.

48 yaşındaki Reinoehl, sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen 39 yaşındaki Aaron Danielson'un öldürülmesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Reinoehl'un tutuklanması için Portland polisine Twitter'dan çağrı yapmıştı.

Şüpheliyi tutuklamak için harekete geçen polis, Reinoehl'un silahlı olduğunu ve polis ekipleriyle karşı karşıya geldiğini, o sırada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Şiddetin dozu artıyor

Oregon eyaletindeki Portland'da haftalardır devam eden protestolarda zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

Aşırı sağ görüşlü Patriot Prayer grubunun üyesi 39 yaşındaki Aaron Danielson, Cumartesi günü Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitirmişti.

Danielson'u öldürdüğü belirlenen 48 yaşındaki Reinoehl, Vice News'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve arkadaşlarının Danielson tarafından bıçaklanacağını düşünerek meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Reinoehl hakkında Tweet atarak, "Neden Portland polisi, Aaron Danielson'un acımasız katilini tutuklamıyor? Bir an önce işinizi yapın" demişti.

Gözaltıyla ilgili bilinenler

Reinoehl'un gözaltı kararı, Portland'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde Lacey'deki polisler tarafından verildi.

Polisten yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleri bölgede teftiş yaparken şüphelinin binayı terk ettiği ve bir arabaya bindiği görüldü.

Silahlı olduğu iddia edilen Reinoehl ile polislerin karşı karşıya geldiği, dört polisin otomobili hedef alarak ateş etmeye başlamasının ardından şüphelinin araçtan kaçmaya çalıştığı ve polisler tarafından vurulduğu kaydedildi.

Çatışmaların perde arkası

Portland'da haftalardır devam eden protestolarda geçtiğimiz Cumartesi akşamı Trump destekçileriyle Black Lives Matter (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine destek verenler arasında silahlı çatışmalar çıktı.

Olaylar, yaklaşık 600 araçlık Trump destekçisi konvoyun Portland merkezine girmesiyle tırmandı.

Yerel medyaya yansıyan görüntülerde araçlardaki kişilerin, kendilerini engellemeye çalışan Black Lives Matter hareketi destekçilerine doğru biber gazı spreyi sıktığı ve silahlarını ateşlediği görüldü.

Protestolara düzenli olarak katılan ve kendisini Antifa'nın (Anti-faşist hareketin kısaltması) parçası olarak gördüğünü beyan eden Reinoehl, iddialara göre çıkan çatışmalarda Danielson'un ölümüne sebep oldu.

Portland'da neler oluyor?

25 Mayıs'ta George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, Portland başka kentlerde olduğu gibi barışçıl bir gösteri dalgasına sahne oldu. Binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemlerde, polis teşkilatında reform ve ırksal eşitlik talebi öne çıktı.

Öte yandan, son günlerdeki protestolara şiddet, kundaklama, mala zarar verme, tutuklamalar ve polis şiddeti iddiaları damga vurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağımSeda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Gidip Erdoğan'a yalvaracağım
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Seda Sayan'dan bomba açıklamalar! 'Acun da ilk kez duyacak'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
Yunanistan Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Diğer Haberler
İngiltere’de genç çift, hırsız maymunların gazabına uğradı
Hırsız maymunlar iş başında!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Patlamadan 1 ay sonra Beyrut enkazından nabız sinyalleri!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
Skandalı çıplak fotoğraflar ortaya çıkardı! Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen tutuklandı!
NATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı
NATO'dan açıklama: Teknik görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı
Palau'dan ABD'ye 'üs kurun' daveti
Palau'dan ABD'ye 'üs kurun' daveti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.