Portland: Polis, sağcı aktivistin katil zanlısını gözaltı sırasında vurarak öldürdü

Danielson'u öldürdüğü belirlenen 48 yaşındaki Reinoehl, Vice News'a yaptığı açıklamada, kendisinin ve arkadaşlarının Danielson tarafından bıçaklanacağını düşünerek meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu.

Şüpheliyi tutuklamak için harekete geçen polis, Reinoehl'un silahlı olduğunu ve polis ekipleriyle karşı karşıya geldiğini, o sırada vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

48 yaşındaki Reinoehl, sağcı bir gruba üye olduğu belirlenen 39 yaşındaki Aaron Danielson'un öldürülmesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Reinoehl'un tutuklanması için Portland polisine Twitter'dan çağrı yapmıştı.

Silahlı olduğu iddia edilen Reinoehl ile polislerin karşı karşıya geldiği, dört polisin otomobili hedef alarak ateş etmeye başlamasının ardından şüphelinin araçtan kaçmaya çalıştığı ve polisler tarafından vurulduğu kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleri bölgede teftiş yaparken şüphelinin binayı terk ettiği ve bir arabaya bindiği görüldü.

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Reinoehl hakkında Tweet atarak, "Neden Portland polisi, Aaron Danielson'un acımasız katilini tutuklamıyor? Bir an önce işinizi yapın" demişti.

Protestolara düzenli olarak katılan ve kendisini Antifa'nın (Anti-faşist hareketin kısaltması) parçası olarak gördüğünü beyan eden Reinoehl, iddialara göre çıkan çatışmalarda Danielson'un ölümüne sebep oldu.

Portland'da neler oluyor?

25 Mayıs'ta George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından, Portland başka kentlerde olduğu gibi barışçıl bir gösteri dalgasına sahne oldu. Binlerce kişinin sokağa çıktığı eylemlerde, polis teşkilatında reform ve ırksal eşitlik talebi öne çıktı.

Öte yandan, son günlerdeki protestolara şiddet, kundaklama, mala zarar verme, tutuklamalar ve polis şiddeti iddiaları damga vurdu.