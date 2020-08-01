Portland Protestolarında Yanıt Arayan Sorular

Amerika’nın kuzeybatısındaki Portland kentinde iki aydır yüzlerce protestocu sokaklarda. Yer yer gergin anların yaşandığı protestoların bastırılması için birçok adım atıldı. Peki ırkçılık karşıtı eylemler olarak başlayan protestolar neden ısrarla sürüyor? Muhalefetin iddia ettiği gibi Demokrat Partili eyaletler mi Trump yönetiminin hedefinde? Ve tüm bu gelişmeler, başkanlık seçimlerine 90 gün kala neden gündemdeki yerini koruyor? VOA Türkçe bu sorulara yanıt aradı.

Amerika’da, ırksal eşitsizlik ve polis şiddetine karşı başlayan protesto dalgası George Floyd’un ölümü sonrası birçok kente yayıldı. Mayıs ayında başlayan protestolar Haziran’a doğru hız kesti. ABD’nin kuzeybatısındaki Seattle’da protestocular bir alanı özerk bölge ilan etti. Başkan Trump, grubu terörist ilan etti. Trump’ın bölgeye federal kolluk gücü yollama tehdidi yerel yöneticilerle Başkan’ı karşı karşıya getirdi.

Portland’da devam eden olaylarsa son haftalarda etkisi birçok kentte azalan ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu. Colorado’dan Kentucky’ye, Nebraska’dan Virginia’ya birçok eyalette gösteriler yapıldı. Teksas’ın Austin kentinden bir protestocu hayatını kaybetti.