Portland’da ırkçılık karşıtı protestolar 100. gününde

ABD’nin Portland kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar, 100’üncü gününde devam ediyor. Protestolar sırasında polise molotof kokteyli saldırı yapıldı.

ABD’de siyahi George Floyd’un Mayıs ayında polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar birçok kentte devam ediyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki protestolar ise 100’üncü gününe girerken, polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Protestocular tarafından polise molotof kokteyli saldırı yapıldı. Yapılan saldırı sonucu en az 1 kişi yaralanırken, polis göstericilere gaz ve ses bombası ile müdahale etti. Atılan molotof kokteyli nedeni ile 1 kişi alevler içinde kalırken, çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

Portland polisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, polis memurlarına Molotof kokteyli saldırı yapıldığı ve en az 1 topluluk üyesinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, polis bölgede barışı, güvenliği ve düzeni tesis etmek için çalışıyor denildi. Polis, göstericilere dağılması konusunda defalarca anons yapıldığını ifade etti.

Çıkan olaylarda polis çok sayıda göstericiyi gözaltına alırken, gözaltına alınanların kaç kişi olduğu konusunda henüz net sayı verilmedi. Polisin dün yaptığı açıklamada, Cuma ve Cumartesi günü yapılan protestolarda toplam 27 kişinin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

