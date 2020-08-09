Portland’da Polis Göstericileri Dağıttı

Polis, Peninsula Parkı’nda toplanan kalabalığın bu yaz göstericilerin eylemlerine maruz kalan ve ateşe verilen federal mahkeme binasının yaklaşık 8 kilometre kuzeyindeki Portland Polis Sendikası binasına yürüdüğünü bildirdi.

Yerel basına göre Cumartesi gün içinde de kentin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri yapıldı.

Portland kentinde Başkan Donald Trump tarafından görevlendirilen federal güvenlik güçleri gösterilerin tetiklenmesine neden olmuştu. Federal güvenlik güçleri Portland’dan yaklaşık bir hafta önce çekilmişti.

ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde ‘‘Siyahların Hayatı Önemlidir’’ hareketi kapsamında protesto gösterileri devam ediyor. Son olarak Cumartesi akşamı bir polis sendikası binasında çıkan yangının ardından polis, gösterileri ‘‘yasadışı toplantı’’ ilan etti ve göstericileri kamu binalarından uzaklaştırdı.

AP haber ajansına göre bir grup gösterici binaya girdi ve içeride yangın çıkardı. Bunun üzerine polis, yangın büyümeden gece 23.30 civarında göstericilere müdahale etti. Olay anı görüntülerinde binadan çıkan alevler ve dumanlar dikkat çekiyor.

Polis, göstericileri uzaklaştırmak için ses ve sis bombası kullandı. Daha sonra Kenton Parkı’nda yeniden toplanan göstericiler, polis tarafından bir kez daha dağıtıldı. Polise göre olaylar sabaha karşı 02.00’ye kadar sürdü.

Bu hafta Portland’da yaşanan eylemler, Temmuz ayının ilk iki haftasında binlerce kişinin katıldığı eylemlere göre daha küçüktü. Portland’da göstericilerin ateşe vermeye çalıştığı federal mahkeme binasını korumaları amacıyla Başkan Donald Trump’ın kente federal güvenlik güçleri göndermesi, eylemlerin alevlenmesine neden olmuştu.

Polis, Cuma günü de kentte yapılan gösteriler sırasında polisin çağrısına uymayarak dağılmayı reddeden bir gruptan 24 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin polise taş, yumurta ve havai fişek attıkları belirtildi.