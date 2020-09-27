Portland’da Polisle Göstericiler Arasında Çatışma

Amerika’nın Portland kentinde polis ırkçılık karşıtı protestocularla çatıştı. Olaylar sırasında polisle bazı gazeteciler arasında gergin anlar da yaşandı.

Polis 20’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Protestocular Amerikan bayrağını yaktı ve diğer göstericileri gözaltına almaya çalışan polisle çatıştı.

Portland Polis Sözcüsü Kevin Allen bununla birlikte polisin vatandaşlık haklarına saygı gösterilmesine bağlı olduğunu ve güvenlik güçlerince güç kullanılmasının kontrol edileceğini belirtti.

Portland’da polis şiddeti ve ırkçılığa karşı 4 aydır protestolar devam ediyor.

Kentte protestolara karşı “Proud Boys” adlı grubun gösteri düzenlemesi de gerilimi arttırmış durumda.

Polis yetkilileri olaylar sırasında grubun 1000’den daha az üyesinin kentte bulunduğunu belirtti.

Portland’ın bağlı olduğu eyalet Oregon'un valisi Kate Brown, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların kent dışından bölgeye geleceğini gerekçe göstererek eyaletin en büyük kenti için hafta sonu acil durum ilan etmişti.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın söylemlerinin şiddeti arttırdığını belirtiyor.

