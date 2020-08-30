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Portland’da Trump yanlıları ve ırkçılık karşıtları arasında çatışma: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

ABD’nin Portland kentinde ırkçlık karşıtlar ve ABD Başkanı Donald Trump yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı.

ABD’nin Portland kentinde ırkçlık karşıtlar ve ABD Başkanı Donald Trump yanlısı göstericiler arasında arbede yaşandı. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde ırkçılık karşıtı protestolar sürüyor. Trump’ı destekleyen ve dün Portland’a gelen yaklaşık 600 araçlık konvoyda bulunanlarla ırkçılık karşıtı ve polisin uyguladığı şiddete karşı olan göstericiler arasında çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. İlk bilgilere göre hayatını kaybeden kişinin Trump destekçisi ’Patriot Prayers’ grubunun bir şapkasını taktığı belirtildi. Polisin ise daha önce bölge sakinlerine çatışmaların yaşandığı alanlardan uzak durması çağrısı yaptığı belirlendi.

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