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Portland’daki Federal Güçlerin Koşullu Çekilmesi Gündemde

29.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Beyaz Saray’dan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Trump yönetimi aşamalı çekilme için eyalet yönetiminin güvenlik uygulamalarını güçlendirmesini şart koşuyor

Portland’daki Federal Güçlerin Koşullu Çekilmesi Gündemde

Trump yönetimi, Oregon eyaletinin Portland kentinde iki aydır devam eden protestoların bastırılması için gönderilen federal güvenlik güçlerinin aşamalı çekilmesi için valilikle görüşmelere başladı. Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Trump yönetimi aşamalı çekilme için eyalet yönetiminin güvenlik uygulamalarını güçlendirmesini şart koşuyor.

Associated Press haber ajansına konuşan ancak adının verilmesini istemeyen yetkili, Oregon’ın Demokrat Partili Valisi Kate Brown’un ofisiyle yapılan görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunu ve bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Oregon Valisi Kate Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler ise konuyla ilgili açıklama taleplerine yanıt vermedi.

Güvenlik güçleri Çarşamba günü Portland sokaklarında protestoculara yine göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İç Güvenlik Bakanlığı, Salı günü kente takviye federal güvenlik gücü gönderilip-gönderilmemesi seçeneğini değerlendiriyordu.

Trump: “Bunlar anarşist”

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd’un ardından düzenlenen gösteriler konusunda yerel yönetimleri eleştirmeyi sürdürdü.

Başkan Trump Salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Bildiğiniz gibi Portland’ın kollanması ve yakmaya çalıştıkları adliye binasının korunması konusunda harika iş yaptık. Bunlar anarşist. Bunlar anarşist provokatörden başka bir şey değil. Portland’ı çok iyi koruduk. Biz girmeseydik, şu anda bir adliye binası olmazdı. Onun yerinde yanıp kül olmuş milyarlarca dolarlık bir bina olurdu” dedi.

Federal güçler Seattle’dan ayrıldı

Washington eyaletindeki Seattle kentinin belediye başkanı Jenny Durkan da federal binaların korunması amacıyla geçen hafta gönderilen güvenlik güçlerinin kentten ayrıldığının teyit edildiğini belirtti.

Trump yönetiminin Seattle’a geçen hafta gönderdiği federal güvenlik güçleri yerel yetkililerden tepki toplamış, Belediye Başkanı Durham, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlere gönderilmesinin tansiyonu ve şiddeti daha da tırmandıracağını söyleyerek Trump yönetiminin kararına karşı çıkmıştı. Seattle’daki federal güvenlik güçleri, Oregon’un Portland kentinde göstericilerin adliye binasına saldırmasının ardından teyakkuza geçmişti.

Durkan, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında göstericilerin zarar verdiği yapıların resimlerini paylaşmasının ardından protestolarda şiddetin sona ermesi için çağrı yapan Demokrat belediye başkanları arasında yer alıyor.

Gazetecilere müdahaleye suç duyurusu

Bu gelişmeler öncesinde Amerika Medeni Haklar Birliği (ACLU) askeri federal güvenlik güçlerinin, aksi yöndeki federal mahkeme emrine rağmen, gazetecileri ve insan hakları gözlemcilerini toplumsal olaylara müdahalede kullanılan mühimmatlarla hedef aldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Portland’daki protestoların merkezinde yer alan federal adliye binası içindeki ABD Bölge Mahkemesi, geçtiğimiz hafta federal güvenlik güçlerinin protestolar sırasında gazetecileri ve hukuk gözlemcilerini hedef almasına geçici yasak getirmişti.

ACLU suç duyurusunda, federal güvenlik güçlerinin açık şekilde basın mensubu oldukları anlaşılan gazeteciler ve insan hakları gözlemcilerine biber gazı ve toplumsal olaylara müdahalede kullanılan mühimmatlarla müdahale ederek, mahkeme emrini ihlal ettikleri çeşitli olayları gerekçe göstermişti.

Mahkemeye yazılı olarak ifade veren Oregon Public Broadcasting’de görevli gazeteci Jonathan Levinson, geçen Cuma günü Portland’daki olaylar sırasında fotoğraf çekmeye çalışırken federal bir güvenlik görevlisinin silahını kendisine doğrulttuğunu ve birkaç el ateşlediğini belirtti.

Gazeteci, “Fotoğraf makinem ve lensler boya oldu. Benim ve etrafımdaki insanların durdukları yere bakınca, federal görevlinin benim dışımda birisini hedef alma ihtimali neredeyse sıfırdı” ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmaları haberleştiren ve Irak’ta subay olarak görev yapmış olan Levinson, olay günü üzerinde basın kartının olduğunu ve üzerinde büyük harflerle “BASIN” yazan kask taktığını söyledi.

Wall of Moms (Annelerden Duvar) ve Don’t Shoot Portland (Portland’ı Vurma) adlı iki grup, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale edilmesi için federal güvenlik güçlerinin gönderilmesinin Anayasa ihlali olduğu gerekçesiyle İç Güvenlik Bakanlığı’na dava açtı. İç Güvenlik Bakanlığı’ndan davaya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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