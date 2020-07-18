Portland'daki Gösterilerde Neler Oluyor?

Oregon eyaletindeki Portland şehrinde polis şiddeti ve ırkçılığın protesto edildiği gösteriler 50 gündür devam ediyor. Kentte yeşil kamuflaj kıyafetli federal görevlilerin bazı kişileri gözaltına alıp araçlara bindirdikleri yönünde haberler geldi. Oregon’ın Demokrat Partili Valisi Kate Brown kentte yaşananları ‘’yetki suistimali’’ olarak değerlendirdi. Polisin 25 Mayıs'ta gözaltına alırken ölümüne yol açtığı siyah Amerikalı George Floyd'un ardından ülke genelinde düzenlenen protestolarda yaşanan olaylar, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokrat valilerin yönettiği eyaletlerdeki yerel yönetim arasında gerilime yol açmıştı. Başkan Trump, protestoların sürdüğü Portland’daki olayların kontrol altına alınması için İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı federal güçleri gönderdi. Kamuflaj üniformalı federal güvenlik güçleri geçtiğimiz günlerde bir protestocuyu başından gaz fişeğiyle ağır şekilde yaraladı. Perşembe gecesi Portland’ı ziyaret eden İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, ırkçılık ve polis şiddetini protesto eden göstericiler için ‘’şiddet yanlısı anarşistler’’ ifadesini kullandı. Bu ziyaretten saatler sonra federal yetkililer protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Protestoculara müdahale ile gerilimin tırmandığı Portland’da Perşembe gecesi, yeşil kamuflaj üniformalı federal görevlilerin, korumak üzere görevlendirildikleri federal binalara yakın olmayan noktalarda protestocuları gözaltına aldığına dair haberler geldi. Portland polisi Cuma günü yaptığı açıklamada olaylı geçen Perşembe gecesi 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Oregon basınına göre, protestolarla bağlantılı olarak en az 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Bu kişilerin bazıları protestonun yapıldığı yerlerden biri olan federal adliye güçlerince, bazıları da birkaç blok ötede gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, kask ve üzerinde polis arması bulunan yeşil kamuflaj üniformalı iki kişinin kaldırımdaki bir kişiyi yakalayıp kelepçe takarak hangi kuruma ait olduğu anlaşılmayan bir araca bindirdikleri görüldü. Görüntüde bir kişinin bu iki üniformalıya, ‘’Kimsiniz?’’ diye sorduğu duyuluyordu. Federal yetkililerin en azından bir bölümünün İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olduğu biliniyor.

‘’Yapılanlar anayasaya aykırı’’ Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler ve yerel yönetim yetkilileri federal polisten destek istemediklerini söyleyerek bu güvenlik güçlerinin ayrılmasını talep etti. Oregon Eyaleti Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin vekil müdürü Jann Carson, kentte yaşananları ‘’Hangi kuruma ait olduğu belli olmayan araçlardaki kişilerin birilerini sokaktan zorla alıkoymasına adam kaçırma diyoruz. Askeri federal yetkililerin yaptıkları anayasa aykırıdır ve bunlar cevapsız kalmaz’’ sözleriyle değerlendirdi. Oregon Valisi Kate Brown, Başkan Trump’ı siyasi kazanç elde etmek amacıyla bölgede gerilimi tırmandırmakla suçladı. Valilik sözcüsü Charles Boyle, geçerli bir sebep olmadan insanların gözaltına alınması endişe verici ve bu kişilerin özgürlüklerinin ve anayasal haklarının ihlali’’ dedi. Demokrat Senatör Jeff Merkley, Twitter’dan paylaştığı mesajda, ‘’Nereye ait olduğu belli olmayan araçları demokratik cumhuriyetle yönetilen ülkeler değil, otoriter hükümetler gönderir’’ sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi Oregon şubesi yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Protestocuların kim oldukları bilinmeyen federal kolluk unsurları tarafından hukuksuz şekilde gözaltına alınarak kullanılan taktiklerin daha da sertleştiğini görüyoruz’’ ifadelerini kullandı.