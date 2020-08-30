Portland'ta Polis Protestosunda Karşıt Gruplar Çatıştı Bir Kişi Öldürüldü

ABD’nin Oregon eyaletinin Portland şehrinde, polis şiddetini protesto gösterilerinde, karşıt görüşlü iki grup arasında çatışma yaşandı. Başkan Donald Trump taraftarları ve “Siyahların Hayatı Önemlidir” hareketi üyeleri arasında çıkan çatışmada, bir kişi vurularak öldürüldü .

Olayın protestocularla diğer gruba ait yaklaşık 600 araçlık konvoyun karşı karşıya geldiği anda yaşanıp yaşanmadığı belirsiz. Ancak Associated Press Haber Ajansı’nın olayları takip eden muhabiri, o bölgede polis ve sağlık görevlilerinin, yerde yatan bir beyaz erkeğe acil müdahalede bulunduklarını haber verdi..

Portland Polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde silah sesleri duyulduktan sonra emniyet güçlerinin, seslerin duyulduğu bölgeye gittikleri, olay yerinde göğsünden vurulmuş bir kişi olduğu ve sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettikleri ancak söz konusu kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Siyah Amerikalı George Floyd’un, ABD’nin Minneapolis şehrinde polisin gözaltı işlemi sırasında nefessiz kalarak hayatını kaybetmesinden bu yana Portland şehrinde, protestolar devam ediyor. 3 ayı aşkın süredir devam eden protestolarda, dün akşam saatlerinde yaşanan olaylarda, polis yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. Polis ayrıca halktan olayların yaşandığı şehir merkezinden uzak durmalarını istedi.