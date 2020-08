Portland'ta Polis Şiddetini Protesto Gösterileri 87 Gündür Aralıksız Sürüyor

Amerika’nın Oregon eyaletinin Portland şehrinde polis şiddetini protesto gösterileri aralıksız 87 gündür devam ediyor. Şehirde protestolar Minnessota eyaletinin Minneapolis şehrinde siyah Amerikalı George Floyd’un polisin gözaltı işlemi sırasında hayatını kaybetmesi üzerine başlamıştı.

Şehirde zaman zaman farklı görüşlerdeki gruplar arasında çatışmalar da yaşanıyor.

Associated Press haber ajansı polisin göstericileri federal binalardan uzaklaştırdığını belirtiyor.

Yerel medya kanalları da dünkü gösterilere de yüzlerce kişinin katıldığını bu kişilerden bazılarının etrafa da zarar verdiklerini bazı grupların da birbirlerine ve polise taş attıklarını haber veriyor.

Siyah Amerikalı George Floyd polisin gözaltı işlemi sırasında görevli memurun kendisini yere yatırıp 9 dakika boyunca boğazına basarak tutması neticesinde hayatını kaybetmişti. Bu olay ülke genelinde protestoların başlamasına neden olmuştu.