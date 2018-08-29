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Porto Rico'daki kasırga 3 bine yakın can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

Porto Riko hükümeti resmi can kaybı sayısını 2 bin 975 olarak açıkladı

SAN JUAN (AA) - Porto Riko'da hükümet, Maria Kasırgası'nda hayatını kaybedenlere ilişkin resmi rakamı 2 bin 975 olarak duyurdu.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, yaptığı açıklamada, George Washington Üniversitesinin bağımsız araştırmasının bulgularından hareketle kasırga ve sonrasında yaşanan sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısını 64'ten 2 bin 975 olarak revize ettiklerini açıkladı.

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar mayıs ayında yayımladıkları çalışmada, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde (20 Eylül-31 Aralık 2017) 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiği tahmininde bulunmuştu.

Yeni araştırmanın daha sağlıklı verilere dayandığı belirtildi.

Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı tespit edilmişti.

Araştırmacılar, hesaplamalarda, kasırga sonrasında sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle kaydedilen ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi.

Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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