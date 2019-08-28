Porto Riko Valisi: ‘Bu Kez Fırtınaya Hazırlıklıyız’

Porto Riko Çarşamba günü tropik fırtına Dorian için hazırlıklarını arttırdı. Okulların kapandığı adada yolcu gemilerinin de rotasında değişiklik yapıldı. Porto Riko hala 2017’de arka arkaya yaşanan kasırgaların bilançosuyla baş etmeye çalışıyor.

2017’de meydana gelen kasırgalar adada 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Kasırgalardan birkaç ay önce Porto Riko iflas ilan etmiş ve yerel hükümet 120 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılmasını istemişti.

2017 kasırgalarına yanıt vermekte geciktiği için eleştirilen Beyaz Saray bu kez Başkan Trump’ın Porto Riko için acil durum ilan ettiğini bildirdi.

Bu da Federal Acil Durum Müdahale Dairesi’nin afet hazırlık faaliyetlerine destek vermesinin yolunu açıyor.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez düzenlediği basın konferansında bu kez Maria Kasırgası’ndan çok daha hazırlıklı olduklarını söyledi.

Vazquez elektrik ve telekomünikasyon hatlarının ve bankacılık ağının da 2017’ye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.

Vazquez selefi Ricardo Rossello’nun yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla büyüyen protesto gösterilerinin ardından istifa etmesiyle bu ay göreve başlamıştı.