Porto Riko Valisi: ‘Bu Kez Fırtınaya Hazırlıklıyız’

Porto Riko Çarşamba günü tropik fırtına Dorian için hazırlıklarını arttırdı. Okulların kapandığı adada yolcu gemilerinin de rotasında değişiklik yapıldı. Porto Riko hala 2017’de arka arkaya yaşanan kasırgaların bilançosuyla baş etmeye çalışıyor.
2017’de meydana gelen kasırgalar adada 3 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Kasırgalardan birkaç ay önce Porto Riko iflas ilan etmiş ve yerel hükümet 120 milyar dolarlık borcunun yeniden yapılandırılmasını istemişti.
2017 kasırgalarına yanıt vermekte geciktiği için eleştirilen Beyaz Saray bu kez Başkan Trump’ın Porto Riko için acil durum ilan ettiğini bildirdi.
Bu da Federal Acil Durum Müdahale Dairesi’nin afet hazırlık faaliyetlerine destek vermesinin yolunu açıyor.
Porto Riko Valisi Wanda Vazquez düzenlediği basın konferansında bu kez Maria Kasırgası’ndan çok daha hazırlıklı olduklarını söyledi.
Vazquez elektrik ve telekomünikasyon hatlarının ve bankacılık ağının da 2017’ye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti.
Vazquez selefi Ricardo Rossello’nun yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla büyüyen protesto gösterilerinin ardından istifa etmesiyle bu ay göreve başlamıştı.
Merkezi Miami’de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, Barbados adasını Salı günü geçen Dorian tropik fırtınasının Çarşamba günü Porto Riko’ya yaklaşması bekleniyor. Fırtına daha sonra da Dominik Cumhuriyeti ve Haiti arasında paylaşılan Hispaniola adasına ulaşacak.
Vazquez, Porto Riko’da devlet okullarının Çarşamba günü kapalı olacağını, devlet memurlarına da evlerinde kalmaları talimatı verildiğini bildirdi.
Royal Caribbean ve Carnival Cruise Line şirketlerinin yolcu gemileri de adaya yaptıkları seferlere ara veriyor.
Çarşamba sabah saatlerinde Dorian’ın, Bahamalar’ın St.Croix adasının 140 kilometre güney doğusuna geldiği tespit edildi. Fırtına saatte 95 kilometre hızla esen rüzgarları beraberinde taşıyor. Dorian’ın Florida eyaletine ise 10 ila 20 santimetre yağış bırakması bekleniyor.
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