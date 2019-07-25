Porto Riko Valisi Rossello istifa etti

Rossello 2 Ağustos’ta görevi bırakacak.ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello iki haftadır süren gösteriler sonucunda istifa etti. 40 yaşındaki siyasetçi, Facebook üzerinden bir görüntülü mesaj yayınlayarak 2 Ağustos tarihinde görevi bırakacağını açıkladı. Rossello'nun yerine Adalet Bakanı Wanda Vazquez'in geleceği belirtiliyor. Rossello'nun istifası üzerine hükümetin bulunduğu Old San Juan'da binlerce kişi sevinç gösterisi yaptı.

Rossello'nun istifası öncesinde Porto Riko'da meclis, tartışmalı valinin görevden uzaklaştırılması için süreç başlatmıştı. Porto Riko Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnny Mendez "Görevden uzaklaştırma süreci başladı" demişti. Ayrıca yargı Rossello'nun evinde arama yapılması emri vermişti.

Yolsuzluk suçlaması

Karayip adasında günlerdir yüz binlerce kişi sokaklara çıkarak Rossello'yu protesto ediyor. Vali Ricardo Rossello 2017 yılında Maria kasırgasında felaketzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyor. Rossello'nun Eğitim Bakanı Julia Keleher Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmıştı. Rossello'nun kabinesindeki diğer 11 kişiyle yaptığı yazışmalar sızmış; mesajlarda valinin gazeteciler, eşcinseller ve felaketzedeleri aşağılaması kamuoyunda tepki yaratmıştı. Maria kasırgasında 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.