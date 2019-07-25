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Porto Riko Valisi Rossello istifa etti

25.07.2019 09:05 | Son Güncelleme

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello iki haftadır süren ve yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin sonucunda istifa etti.

Porto Riko Valisi Rossello istifa etti

Rossello 2 Ağustos’ta görevi bırakacak.ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da Vali Ricardo Rossello iki haftadır süren gösteriler sonucunda istifa etti. 40 yaşındaki siyasetçi, Facebook üzerinden bir görüntülü mesaj yayınlayarak 2 Ağustos tarihinde görevi bırakacağını açıkladı. Rossello'nun yerine Adalet Bakanı Wanda Vazquez'in geleceği belirtiliyor. Rossello'nun istifası üzerine hükümetin bulunduğu Old San Juan'da binlerce kişi sevinç gösterisi yaptı.

Rossello'nun istifası öncesinde Porto Riko'da meclis, tartışmalı valinin görevden uzaklaştırılması için süreç başlatmıştı. Porto Riko Temsilciler Meclisi Sözcüsü Johnny Mendez "Görevden uzaklaştırma süreci başladı" demişti. Ayrıca yargı Rossello'nun evinde arama yapılması emri vermişti.

Yolsuzluk suçlaması

Karayip adasında günlerdir yüz binlerce kişi sokaklara çıkarak Rossello'yu protesto ediyor. Vali Ricardo Rossello 2017 yılında Maria kasırgasında felaketzedeler için gönderilen yardım paralarıyla ilgili yolsuzlukla suçlanıyor. Rossello'nun Eğitim Bakanı Julia Keleher Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından gözaltına alınmıştı. Rossello'nun kabinesindeki diğer 11 kişiyle yaptığı yazışmalar sızmış; mesajlarda valinin gazeteciler, eşcinseller ve felaketzedeleri aşağılaması kamuoyunda tepki yaratmıştı. Maria kasırgasında 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Ünlü Porto Rikolu rap sanatçısı Residente (Rene Perez) Perşembe günü için gösteri ve grev çağrısı yapmıştı. Ünlü şarkıcı Ricky Martin, Benito Martinez ve Bud Bunny de Porto Riko'daki gösterilere katılıp destek vermişti.

Ricardo Rossello Porto Riko tarihinde istifa ederek görevini bırakan ilk vali oldu.

ABD'ye bağlı özerk Karayip adası Porto Riko'da 3 milyondan fazla ABD vatandaşı yaşıyor. Temel hakların geçerli olduğu ancak anayasal hakların geçerli olmadığı Porto Riko'da vatandaşlar ABD Kongresi'nde temsil edilmiyor ve başkanlık seçimlerinde de oy kullanamıyor.

AFP, dpa, rtr / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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