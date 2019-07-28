HABER

Porto Riko'da Adalet Bakanı vali olmayı reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Wanda Vazquez, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi bırakacak Vali Ricardo Rossello'nun yerine geçmeyi kabul etmedi

SAN JUAN (AA) - İç işlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi bırakacak Vali Ricardo Rossello'nun yerine geçmesi beklenen Adalet Bakanı Wanda Vazquez görevi kabul etmediğini açıkladı.

Vazquez Twitter hesabından, valilik görevini reddettiğini duyurdu.

Kararını mevcut Vali Rossello ile de paylaştığını belirten Vazquez, valinin görevinden ayrılacağı tarihten önce birisini atayacağına inandığını ifade etti.

Öte yandan valilik görevini kabul etmeyen Vazquez'in, yolsuzluk iddialarının araştırılmasına yönelik çaba göstermemesi nedeniyle halk tarafından pek istenmediği belirtiliyor. Bu arada, yarın Vazquez aleyhine bir yürüyüş düzenlemesinin planlandığı kaydedildi.

Özerk bölge statüsündeki Porto Riko'da mevcut yasalara göre Rossello'nun ardından görevi Dışişleri Bakanı Luis Rivera Marin'in alması gerekiyordu ancak Marin'in yolsuzluk skandalları nedeniyle istifa etmesi üzerine valilik sırası Adalet Bakanı Vazquez'e geçmişti.

Vazquez'in görevi reddetmesi üzerine Rossello'nun valilik görevi için birisini önermesi gerektiği, önerilen ismin parlamento ve senatoda kabul edilmemesi halinde valilik sırasının Hazine Bakanı Francisco Pares'e geçeceği aktarıldı. Pares'in de valilik makamına oturacak kişinin en az 35 yaşında olması gerektiği kuralına uymaması nedeniyle sıranın Eğitim Bakanı'na gelebileceği ifade ediliyor.

- Rossello sokak gösterileri sonrası istifa kararı almıştı

Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yaklaşık iki hafta sokak gösterilerinin ardından Vali Rossello, 2 Ağustos'ta istifa edeceğini duyurmuştu.

Rossello, demokratik yollardan seçildiğini belirterek, "Bugün, bu makamda devam etmenin başarının devamı için bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Şikayetleri dinleyip ailemle konuştuktan sonra, 2 Ağustos'ta valilik görevimden istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Rossello'nun istifa edeceğini duyurması sonrası birçok kişi sokaklarda kutlama yapmıştı.

PARTNERKuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!Kuzey ışıkları hakkında 20 ilginç bilgi!
Yaprak Festivali yoğun ilgi gördüYaprak Festivali yoğun ilgi gördü
Turuncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildiTuruncu kategoride yer alan 600 bin TL ödüllü terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı Porto Riko Wanda Vazquez Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Yalnız yaşadığı evde böyle bulundu

Etkisiz hale getirilen "turuncu" kategorideki terörist çocuk katili çıktı

Öldürülmüştü! O terörist çocuk katili çıktı

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

HDP'den PKK'nın tuzağıyla hayatını kaybeden kardeşlerin ailesine ziyaret

Torbalı Belediye Başkanı oğlunu görevden aldı

Oğlunu genel müdür yardımcısı olarak atamıştı! Belediye Başkanından flaş karar

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

İstanbullulara müjde! 31 gün sonra açıldı

Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.