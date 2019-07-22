Porto Riko’da Binlerce Kişi Vali’nin İstifası İçin Sokaklarda

ABD’nin Karayipler’deki toprağı Porto Riko’da yüz binlerce kişi Vali Ricardo Rossello’nın istifası için başkent San Juan’da sokaklara döküldü. Protestoların sebebi Rossello’nın küfür ve aşağılama içerikli yazışmalarının basına sızmasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları. Geçen hafta başından bu yana sokaklarda olan halk, Vali Ricardo Rossello’nın istifa etmeyerek sadece Yeni İlerleme Partisi’nden ayrılacağını ve gelecek yıl yeniden seçimlere girmeyeceğini açıklamasını yeterli bulmadı. Binlerce kişi San Juan beyzbol stadyumu yakınlarında toplandı. ABD’ye bağlı adanın bayrağını taşıyan göstericiler istifa çağrılarını sürdürdü. Dükkan sahipleri kepenk indirirken, Porto Riko ticaret sendikaları da genel grev çağrısı yaptı. Ricardo Rossello ise Pazar günü Facebook üzerinden halka seslendi ve özür diledi. Özür dilemenin de yeterli olmadığını söyleyen Vali, “Nüfusun önemli bir bölümü günlerdir protesto düzenliyor. Memnuniyetsizliğin ve rahatsızlığın farkındayım. Güveni yeniden kazanmama sadece icraatlerim yardım edebilir” dedi.

Porto Rikolu’larsa Rossello’nın açıklamasına tepkilerini, pencere ve balkonlarda tencere tava çalarak gösterdi. Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun yardımcılarıyla cinsiyetçi ve homofobik yazışmaları 13 Temmuz’da sızmıştı. Yazışmalar, 2017’deki kasırga faciasındaki kriz yönetimi, yolsuzluk iddiaları ve Ada’nın iflas süreciyle ilgili yatışan öfkeyi de yeniden su yüzüne çıkardı. Rossello’nun yazışmalarında cinsel tercihine dair ifadeler bulunan Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin ve ünlü müzikal Hamilton’un yaratıcısı rapçi Lin-Manuel Miranda da halkı sokağa çağırdı. Facebook videosu yayınlayan Ricky Martin, “Halkın gücünü hissetmek istiyorum” diyerek gösterilere katılabileceğinin sinyali verdi. Martin, Rossello’nun azledilmesi için sürecin başlatılmasını da talep etti. Yeni İlerleme Partisi’nin liderliğini devralması beklenen Porto Riko Senato Başkanı Thomas Rivera Schatz, Rossello’nun eylemlerinin halkı vuran travma ve tartışmaların bir bölümüne son vereceğini söyledi. Aynı partiden Porto Riko Temsilciler Meclisi Başkanı Carlos Mendez de sızdırılan yazışmaların azil gerektirip gerektirmediğinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon atadı.