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Porto Riko'da Eski Eğitim Bakanı Keleher tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

Eski Eğitim Bakanı Julia Keleher ve diğer 5 kişi, federal fonları, siyasi bağlantılı gerekli niteliklere sahip olmayan yüklenicilere yönlendirmek suçlamasıyla tutuklandı - Dolandırıcılık iddiaları, 2017 ile 2019 arasında siyasi bağlantıları olan, niteliksiz yüklenicilere aktarılan 15,5 milyon dolar federal fonu içeriyor

SAN JUAN (AA) - Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da Eski Eğitim Bakanı Julia Keleher ve diğer 5 kişinin, kamu ihalelerini siyasi bağlantılı, ehil olmayan yüklenicilere vererek federal fonları kötüye kullandıkları suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Federal yetkililer, haklarında toplam 32 dolandırıcılık ve benzeri suçlamalar bulunan Keleher, eski Porto Riko Sağlık Sigortası İdaresi Başkanı Angela Avila-Marrero, iş adamları Fernando Scherrer-Caillet, Alberto Velazquez-Pinol ile eğitim alanında kamu ihalelerini alan Glenda E. Ponce-Mendoza ve Mayra Ponce-Mendoza'nın FBI tarafından tutuklandığını belirtti.

- İddialar 15,5 milyon dolar federal fonu kapsıyor

Dolandırıcılık iddiaları, 2017 ile 2019 arasında siyasi bağlantıları olan, niteliksiz yüklenicilere aktarılan 15,5 milyon dolar federal fonu içeriyor.

Bunun 13 milyon dolarının Keleher'in bakanlığı döneminde Eğitim Bakanlığı tarafından, 2,5 milyon dolarının da Avila'nın yönetici olduğu dönemde sigorta yönetimince harcandığı ifade ediliyor.

Yetkililer, Keleher ile Avila-Marrero'nun, programdan şahsen yarar sağladığına dair kanıt bulunmadığını belirtti.

- Mayısta senatodaki 3 yetkili tutuklanmıştı

Aralık 2016'da Eğitim Bakanı olarak atanan Keleher, nisanda istifa etmişti.

Porto Riko'nun milyonlarca dolar tasarruf etmesi amacıyla en az 400 okulun kapatılması sürecini yöneten Keleher, "okulların kapatılmasıyla özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı" yönünde eleştirilere maruz kalmıştı.

Diğer yandan Porto Riko'da, mayısın sonunda, senatoda görevli 3 yetkili, "hayali işçi" kullanarak yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Federal savcı Rosa Emilia Rodriguez, federal fonların da içinde olduğu bu gibi eylemlerin tolere edilemeyeceğini belirtmişti.

FBI ile süreci yöneten resmi makamlar, benzer olaylara yönelik soruşturmaların devam ettiğini ve daha fazla kişinin tutuklanma ihtimali bulunduğunu kaydetmişti.

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