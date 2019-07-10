Porto Riko'da Eski Eğitim Bakanı Keleher tutuklandı

SAN JUAN (AA) - Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'da Eski Eğitim Bakanı Julia Keleher ve diğer 5 kişinin, kamu ihalelerini siyasi bağlantılı, ehil olmayan yüklenicilere vererek federal fonları kötüye kullandıkları suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Federal yetkililer, haklarında toplam 32 dolandırıcılık ve benzeri suçlamalar bulunan Keleher, eski Porto Riko Sağlık Sigortası İdaresi Başkanı Angela Avila-Marrero, iş adamları Fernando Scherrer-Caillet, Alberto Velazquez-Pinol ile eğitim alanında kamu ihalelerini alan Glenda E. Ponce-Mendoza ve Mayra Ponce-Mendoza'nın FBI tarafından tutuklandığını belirtti.

- İddialar 15,5 milyon dolar federal fonu kapsıyor

Dolandırıcılık iddiaları, 2017 ile 2019 arasında siyasi bağlantıları olan, niteliksiz yüklenicilere aktarılan 15,5 milyon dolar federal fonu içeriyor.

Bunun 13 milyon dolarının Keleher'in bakanlığı döneminde Eğitim Bakanlığı tarafından, 2,5 milyon dolarının da Avila'nın yönetici olduğu dönemde sigorta yönetimince harcandığı ifade ediliyor.