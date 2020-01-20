Porto Riko'da iki bakan, yardımların dağıtılmadığı ortaya çıkınca görevden alındı

SAN JUAN (AA) - Karayip adası Porto Riko'da, acil durum yardımlarıyla dolu bir deponun ortaya çıkmasının ardından aile ve iskan bakanlarının görevine son verildi.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, sosyal medyada Ponce kentindeki bir depoda, Eylül 2017'deki Maria kasırgasından bu yana su şişeleri, bebek karyolası ve bebek mamaları gibi acil durum malzemelerinin saklandığının paylaşılması ve öfkeli kalabalığın söz konusu depoyu bastığı görüntülerin yayılmasının ardından İskan Bakanı Fernando Gil ve Aile Bakanı Glorimar Andujar'ı görevden aldı.

Vazquez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümet yetkililerinin bazı eylemlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yetkililerin toplama ve dağıtım merkezleriyle ilgili kendisinin talep ettiği bilgileri sağlayamadığını dile getiren Vazquez, konuyla ilgili görevden almaların süreceğini ifade etti. Vazquez, "Onlar (yetkililer) kişisel olarak bu merkezlerin yerini, ne içerdiğini ve bir envanter yapılıp yapılmadığını bana tam olarak söyleyemediler." dedi.