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  4. Porto Riko'daki depremin ardından 2 binden fazla kişi barınaklarda kalıyor

Porto Riko'daki depremin ardından 2 binden fazla kişi barınaklarda kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Porto Riko'daki depremin ardından 2 binden fazla kişi barınaklarda kalıyor

SAN JUAN (AA) - Karayip adası Porto Riko'da salı günü meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından 2 binden fazla kişi barınaklara sığınırken, yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, iç işlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Porto Riko'da olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Afet Yönetimi Ajansı yetkilisi Carlos Acevedo, yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği adada 2 binden fazla kişinin evlerinde kalamadığına işaret ederek, yaklaşık 1 milyon kişinin elektrikten mahrum olduğunu kaydetti.

Nüfusun dörtte birinin suya erişiminin olmadığı adada eğitime de ara verildi.

Depremin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tallaboa'nın 5 kilometre güneybatısı olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurmuştu. Depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 300 ev zarar görmüştü.

Porto Riko Valisi Wanda Vazquez Garced, deprem sonrası "acil durum" ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Porto Riko sığınak

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