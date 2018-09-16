Porto Riko’daki Ölü Sayısı Tartışmasına FEMA Başkanı da Katıldı

Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) Başkanı Brock Long, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Maria Kasırgası'nın Porto Riko’da neden olduğu ölümlerle ilgili ‘‘Rakamlar karmakarışık’’ ifadesini kullandı.

Long, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamadaysa ‘‘Neyin doğru olup neyin olmadığını söylemek çok zor’’ dedi.

Geçen sene meydana gelen kasırganın ardından ölü sayısı 64 olarak açıklanmıştı, ancak son aylarda yapılan çalışmalar bu sayının daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

George Washington Üniversitesi’nin geçen ay yaptığı çalışmaya göre bu sayı 2 bin 975. Ancak bu araştırma geçen hafta Başkan Donald Trump’ın hedefi olmuştu.

Trump, Demokratlar’ın bu rakamı kendisini mümkün olduğunca kötü göstermek için abarttığını söylemişti.

Trump Twitter’da ‘‘Ben Porto Riko’yu yeniden kurmak için milyarlarca dolar toplamakta başarılı olurken Demokratlar beni mümkün olduğunca kötü göstermek için müdahale etti. Birisi herhangi bir nedenden örneğin yaşlılıktan da ölse onu listeye ekleyin. Kötü siyaset. Porto Riko’yu seviyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.