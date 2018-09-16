Porto Riko’daki Ölü Sayısı Tartışmasına FEMA Başkanı da Katıldı

Federal Acil Durum Dairesi (FEMA) Başkanı Brock Long, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada Maria Kasırgası'nın Porto Riko’da neden olduğu ölümlerle ilgili ‘‘Rakamlar karmakarışık’’ ifadesini kullandı.
Long, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamadaysa ‘‘Neyin doğru olup neyin olmadığını söylemek çok zor’’ dedi.
Geçen sene meydana gelen kasırganın ardından ölü sayısı 64 olarak açıklanmıştı, ancak son aylarda yapılan çalışmalar bu sayının daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.
George Washington Üniversitesi’nin geçen ay yaptığı çalışmaya göre bu sayı 2 bin 975. Ancak bu araştırma geçen hafta Başkan Donald Trump’ın hedefi olmuştu.
Trump, Demokratlar’ın bu rakamı kendisini mümkün olduğunca kötü göstermek için abarttığını söylemişti.
Trump Twitter’da ‘‘Ben Porto Riko’yu yeniden kurmak için milyarlarca dolar toplamakta başarılı olurken Demokratlar beni mümkün olduğunca kötü göstermek için müdahale etti. Birisi herhangi bir nedenden örneğin yaşlılıktan da ölse onu listeye ekleyin. Kötü siyaset. Porto Riko’yu seviyorum’’ ifadelerini kullanmıştı.
Üniversite, Maria Kasırgası'nın ardından meydana gelen ölümleri geçen yıl aynı dönemde yaşanan ölümlerle karşılaştırarak 2 bin 975 rakamına ulaştı. Kasırganın ardından Porto Riko’nun büyük kısmına elektrik verilemediği için hastanelerdeki tedaviler yarım kaldı ve birçok kişi bu nedenle hayatını kaybetti.
Long, Trump’ın Demokratlar’ın üniversitenin çalışmasına müdahale ettikleri iddiasını ise desteklemedi.
Long, ‘‘Çalışmalar neden yapıldı bilmiyorum. Bence bizim yapmaya çalıştığımız rüzgar, su, dalgalar, devrilen binalar gibi doğrudan ölümlerin araştırılmasıydı. 65 rakamı muhtemelen buradan geliyordu’’ dedi.
Long, ‘‘Bir de dolaylı ölümler var. George Washington’un araştırması olaydan altı ay sonra olanlara baktı’’ diye konuştu.
Long, Florence Kasırgası'na bakıldığında da bir düzine ya da daha fazla ölümün sonrasında zaman ilerledikçe dolaylı şekilde daha fazla ölüm yaşandığını çünkü insanların stres nedeniyle kalp krizi geçirdiklerini, çatılarını tamir ederken düştüklerini, ışıkların çalışmadığı dönemeçlerde trafik kazaları yaptıklarını ve bu nedenlerle ölümler yaşanmasının muhtemel olduğunu söyledi.
Long, ‘‘Bundan sonra odaklanmamız gereken esas konu Porto Riko’nun yarın nasıl görüneceği’’ dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum