Porto Rikolu senatör FBI tarafından gözaltına alındı

SAN JUAN (AA) - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Porto Rikolu senatörü yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı.
FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Abel Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığı belirtildi.
FBI'ın ABD Çalışma Bakanlığının şikayetiyle harekete geçtiği ifade edildi.
Senatör Nazario, Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun Yeni İlerici Partisinde genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.
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