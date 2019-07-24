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Porto Rikolular Valinin İstifasını Bekliyor

24.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

ABD’nin Karayipler’deki toprağı Porto Riko’da iki haftadır protesto edilen Vali Ricardo Rossella’nın bugün istifasını açıklamasını bekliyor. Halkın yolsuzluk ve rüşvet almakla suçladığı Rossella’nın kadın düşmanı ve homofobik yazışmalarının ortaya çıkması bardağı taşıran son damla olmuştu

Porto Rikolular Valinin İstifasını Bekliyor

ABD’nin Karayipler’deki toprağı Porto Riko’da iki haftadır protesto edilen Vali Ricardo Rossella’nın bugün istifasını açıklamasını bekliyor. Halkın yolsuzluk ve rüşvet almakla suçladığı Rossella’nın kadın düşmanı ve homofobik yazışmalarının ortaya çıkması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Porto Riko yerel basını Vali Ricardo Rossella’nın istifasını gün içinde açıklamasının beklendiğini bildirdi. Başkent San Juan sokaklarına dökülen protestocular bu haberi coşkuyla karşıladı. 12’nci gününe gösterilerde protestocular vali istifa edene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Eğer istifa gerçekleşirse Karayip adasının yeni liderinin Adalet Bakanı Wanda Vazques olması bekleniyor. Ancak protestocular bu isme de Rossella’ya yakınlığı nedeniyle karşı çıkıyor. Rossella’nın genel sekreteri ise ailesinin huzuru ve güvenliği adına istifa ettiğini açıkladı.

Ricardo Rossello’nun sözcüsü ise haber ajansı Reuters’a bir açıklama yaptı ve valinin siyasi geleceğini tarttığını söyledi. Sözcü Anthony Maceria, “Kendisi de halkı dinlediğini ve ciddi bir düşünme sürecinde olduğunu söyledi. Hangi kararı verirse versin kendisiyle resmi olarak iletişim kurulacak” diyerek çıkan haberleri eleştirdi.

Yaklaşık 500 bin Porto Rikolu’nun sokaklara döküldüğü gösterilerde zaman zaman polisle de gerginlik yaşandı. Polis şişe ve taş fırlatan göstericilere biber gazıyla karşılık verdi.

Porto Riko Valisi Ricardo Rossello'nun yardımcılarıyla cinsiyetçi ve homofobik yazışmaları 13 Temmuz’da sızmıştı.Kadın siyasetçilere Porto Rikolu ünlü şarkıcı Ricky Martin’in eşcinselliğiyle ilgili aşağılayıcı bir dil kullanan Rossella’nın ve üst düzey 11 yetkilinin cep telefonları için bugün arama izni çıkarıldı. Porto Riko Adalet Bakanlığı, soruşturmanın bir parçası olarak telefonları geçen hafta talep etmişti.

Şu ana kadar sadece Genelkurmay Başkanı Ricardo J. Llerandi telefonunu teslim etti. Valinin telefonunu teslim edip etmediğiyse açıklanmadı.

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