Porto Rikolular Valinin İstifasını Bekliyor

ABD’nin Karayipler’deki toprağı Porto Riko’da iki haftadır protesto edilen Vali Ricardo Rossella’nın bugün istifasını açıklamasını bekliyor. Halkın yolsuzluk ve rüşvet almakla suçladığı Rossella’nın kadın düşmanı ve homofobik yazışmalarının ortaya çıkması bardağı taşıran son damla olmuştu.

Porto Riko yerel basını Vali Ricardo Rossella’nın istifasını gün içinde açıklamasının beklendiğini bildirdi. Başkent San Juan sokaklarına dökülen protestocular bu haberi coşkuyla karşıladı. 12’nci gününe gösterilerde protestocular vali istifa edene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Eğer istifa gerçekleşirse Karayip adasının yeni liderinin Adalet Bakanı Wanda Vazques olması bekleniyor. Ancak protestocular bu isme de Rossella’ya yakınlığı nedeniyle karşı çıkıyor. Rossella’nın genel sekreteri ise ailesinin huzuru ve güvenliği adına istifa ettiğini açıkladı.

Ricardo Rossello’nun sözcüsü ise haber ajansı Reuters’a bir açıklama yaptı ve valinin siyasi geleceğini tarttığını söyledi. Sözcü Anthony Maceria, “Kendisi de halkı dinlediğini ve ciddi bir düşünme sürecinde olduğunu söyledi. Hangi kararı verirse versin kendisiyle resmi olarak iletişim kurulacak” diyerek çıkan haberleri eleştirdi.