Porto Riko'nun borç yapılandırması onaylandı

SAN JUAN (AA) - Bağımsız ABD toprağı statüsündeki Karayip ülkesi Porto Riko'nun kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin plan kabul edildi.

New York Güney Bölge Mahkemesine bağlı Federal İflas Mahkemesi Yargıcı Laura Taylor Swain, 4 yıl önce borç yükümlüklerini yerine getiremediği için temerrüte düşen ülkenin borç yapılandırma planına onay verdi.

Plan kapsamında Porto Riko hükümetinin satış vergileriyle desteklenen 17 milyar dolarlık devlet tahvili çıkarmasına izin verildi. Hükümet söz konusu borç için yatırımcılara 40 yıl vadede 32 milyar dolar geri ödeyecek.

2007'deki mortgage krizinden bu yana yaklaşık 12 yıldır ekonomik durgunlukla mücadele eden ada ülkesi, halen Eylül 2017'de meydana gelen Hurricane Kasırgası'nın yarattığı yıkımın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkenin kamu borçları 70 milyar doları aşıyor.

