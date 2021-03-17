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POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

17.03.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda aranan 317 şüpheliden 232’si gözaltına alınmıştı.POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında ise 17 adrese yapılan baskınlarda 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca 55 ilde 317 şüphelinin yakalanması için yürütülen operasyonun İstanbul ayağında 26 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon gerçekleştirmiş, baskınlarda aranan 317 şüpheliden 232’si gözaltına alınmıştı.
POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında ise 17 adrese yapılan baskınlarda 26 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 127 mermi, çok sayıda tapu ve senet, mağdur edilen kişilere ait tapu devir belgeleri, smoke tipi 1 gaz bombası, kaşeler, 38 adet Pos cihazı, 249 adet kredi kartı, çok sayıda Pos cihazı slipleri, 1 adet para sayma makinesi, dizüstü bilgisayar, 15 adet kaçak cep telefonu, 1 adet harddisk ile birlikte 465 bin TL, 5 bin 632 dolar ve 5 bin 640 Euro para ele geçirildi. Yakalanan 26 şüpheli ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan tahkikat işlemleri devam ediyor.

POS cihazı ve çek senet tefeciliği soruşturması

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