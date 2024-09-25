POS cihazına yazılan rakam kavga çıkarttı: Mekan sahibiyle korumaları müşterileri tekme tokat dövdü

İddiaya göre müşteriler 2 bin 500 dedi, mekan sahipleri 12 bin 500; devamında tekmeler ve yumruklar konuştu... Kapaklı'da CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Gezer'in sahibi olduğu yiyecek içecek mekanında hesap tartışması üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

HESAPTA ANLAŞAMADILAR

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda faaliyet gösteren ve CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait mekanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece eğlenmek amaçlı mekana gelen U.A. ve S.P., mekandan ayrılmadan önce hesabı istedi. Hesabın 2 bin 500 lira tuttuğunu belirten müşterilere, iddiaya göre işletme sahibi 12 bin 500 lira olarak kesmek istedi. Pos makinesine 12 bin 500 lira yazıldığını gören müşteriler duruma itiraz etti.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan gerginlik sırasında CHP'li meclis üyesi Gezer ve beraberinde 2 koruması müşterilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada müşteriler U.A. ve S.P. darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga ayırılırken, işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da zarar gördü.

KAVGADA KİRALAMA ŞİRKETİNİN ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan arbedede işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da yaklaşık 200 bin liralık zarar gördü. İşletme sahibi Cengiz Gezer'in araç kiralama şirketinin zararını karşılayacağını belirtmesine rağmen, zararı karşılamadığı ve kendisinin de meclis üyesi olduğunu belirterek tehditte bulunduğu ileri sürüldü. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, daha önce de aynı mekanda benzer olayların yaşandığı iddia edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır