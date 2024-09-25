HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. POS cihazına yazılan rakam kavga çıkarttı: Mekan sahibiyle korumaları müşterileri tekme tokat dövdü

POS cihazına yazılan rakam kavga çıkarttı: Mekan sahibiyle korumaları müşterileri tekme tokat dövdü

25.09.2024 11:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir mekanda hesap anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada akılalmaz görüntüler meydana geldi. Müşteriler hesabın 2 bin 500 tuttuğunu savunurken POS cihazına 12 bin 500 yazılınca ortamda tansiyon yükseldi. Müşteriler tekme tokat dövüldü. Müşterileri darbedenler arasında CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Gezer ile korumaları da vardı.

POS cihazına yazılan rakam kavga çıkarttı: Mekan sahibiyle korumaları müşterileri tekme tokat dövdü

İddiaya göre müşteriler 2 bin 500 dedi, mekan sahipleri 12 bin 500; devamında tekmeler ve yumruklar konuştu... Kapaklı'da CHP'li Meclis Üyesi Cengiz Gezer'in sahibi olduğu yiyecek içecek mekanında hesap tartışması üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

AW294602_01

HESAPTA ANLAŞAMADILAR

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda faaliyet gösteren ve CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait mekanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece eğlenmek amaçlı mekana gelen U.A. ve S.P., mekandan ayrılmadan önce hesabı istedi. Hesabın 2 bin 500 lira tuttuğunu belirten müşterilere, iddiaya göre işletme sahibi 12 bin 500 lira olarak kesmek istedi. Pos makinesine 12 bin 500 lira yazıldığını gören müşteriler duruma itiraz etti.

AW294602_02

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Hesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan gerginlik sırasında CHP'li meclis üyesi Gezer ve beraberinde 2 koruması müşterilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada müşteriler U.A. ve S.P. darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga ayırılırken, işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da zarar gördü.

AW294602_03

KAVGADA KİRALAMA ŞİRKETİNİN ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan arbedede işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da yaklaşık 200 bin liralık zarar gördü. İşletme sahibi Cengiz Gezer'in araç kiralama şirketinin zararını karşılayacağını belirtmesine rağmen, zararı karşılamadığı ve kendisinin de meclis üyesi olduğunu belirterek tehditte bulunduğu ileri sürüldü. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, daha önce de aynı mekanda benzer olayların yaşandığı iddia edildi.

AW294602_04

AW294602_05

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kapaklı
En Çok Okunan Haberler
Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Namaz paylaşımı çıldırttı! "Ulan sanki..."

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

Eylül ayı bitmemiş ama ilk 4 belli

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

'Yazık bu ülkeye' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki ildeki yapılara demediğini bırakmadı! Belediyeden bakanlığa kadar herkese kızdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Gece yarısı eski boksörün evinden gelen sesler ortalığı ayağa kaldırdı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Narin'in köyü karanlığa gömüldü, ışığı yanan bir tek yer var! Muhabir o bakanlığı işaret etti, 'ne yazık ki' diyerek anlattı

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

Kulisleri sallayan Mansur Yavaş detayı! Arkasında kim var?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Ömür boyu garantili! Stanley'in çok satan termosu indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.