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Pos tefecileri darphane gibi

28.11.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana polisinin pos tefeciliği yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyonunda 30 zanlıyı gözaltına alırken, iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 508 bin 480 lira, 19 bin 456 dolar ve 6 bin 900 euro ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren ve yüzde 10 pay aldığı öne sürülen çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Adana polisinin pos tefeciliği yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyonunda 30 zanlıyı gözaltına alırken, iş yeri ve evlerde yapılan aramalarda 508 bin 480 lira, 19 bin 456 dolar ve 6 bin 900 euro ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, paraya ihtiyacı olanların kredi kartlarını kullanarak, faizle para veren ve yüzde 10 pay aldığı öne sürülen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 26 ayrı adrese baskın düzenleyen polisler, 30 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda; 508 bin 480 TL, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 euro para, farklı banka ve kişilere ait 135 kredi kartı, 33 pos cihazı, 6 kaşe, alacakların bulunduğu 24 ajanda, ruhsatsız tabanca, 6 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Sadece bir kişinin iş yerinde yapılan aramada 100 bin lira başka bir kişinin iş yerinde ise 30 bin lira nakit para çıktığı öğrenildi.

“Kimi oto kiralama, kimi ise kuruyemişçi”
Polisin yaptığı operasyonda zanlıların kiminin kuyumcu, çiğ köfte, tekel bayi, emlak danışmanlığı, kuru yemişçi, oto kiralama ve küçük ev aletleri satan iş yeri sahipleri olduğu belirlendi. Zanlıların göstermelik olarak bu işi yaptıkları, kazançlarının çoğunun pos tefeciliğinden olduğu iddia edildi.
Zanlıların kredi kartı borcu olan ve ödemekte güçlük çeken şahısların kredi kartına el koyup asgarisini yatırıp yüzde 5 pay aldığı ya da kredi kartını aldıkları şahsın kartlarından para çekip bunu taksitlere bölüp yüzde 5 pay aldıkları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 zanlı savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

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