Posaidon, Mercedes-AMG S63 Coupe'yi mercek altına aldı!

Almanya'da 52.000 € seviyesinde satılan model 603 Bg güç ve 900 Nm tork değeri ile geliyor. Çift turbo 4.0 litrelik V8'in çıkışını şirket yaptığı yazılım ile 927 Bg güç ve 1.280 Nm tork değerine çıkarmış.

TÜM DETAYLAR ELDEN GEÇİRİLDİ

Yüksek performanslı turbolar, spor katalitik konvertörü, spor hava filtresi ve silindir kapağı ilemodel performansını katladı. Bu değişimler ile 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlayacak. Maksimum hız 350 km/s olarak belirlenmiş.

FARKLI GÜÇ SEÇENEKLERİ

Firma otomobil için daha farklı güç seçenekleri de sunuyor. İstenirse daha sakin olan 868 Bg güç ve 1.200 Nm tork sunan seçeneği de alabiliyorsunuz. Bu model 0-100 km/s hızlanmasını 2,9 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 350 km/si

Bir diğer seçenek ise 818 Bg güç ve 1.100 Nm tork üreten versiyon Bu yazılım ile model 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniye de tamamlıyor. Eğer ki daha mütevazi bir güç arıyorsanız, 690 Bg güç ve 950 Nm tork değeri sunan bir versiyon yazılımı da bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını model 3.2 saniyede tamamlıyor.



