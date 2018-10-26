Poşet cinayeti davasında Bölge Adliye Mahkemesi kararı onadı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) İZMİR'in Çiğli ilçesinde, cesedi naylon poşete sarılı bulunan Funda Gülmez'i (25) bıçaklayarak öldürmekle suçlanan erkek arkadaşı tutuklu sanık Ümit Şentürk'e (24) verilen 25 yıl hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından onandı.

Geçen yıl 20 Mart'ta, Yakakent Mahallesi 8087/13 Sokak'ta bulunan apartmanın 8'inci katındaki evde, Funda Gülmez'in naylon poşete sarılı cesedi bulundu. Gülmez'in bıçaklanıp öldürüldüğü, ardından naylon poşete sarıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, katil zanlısının, genç kızın erkek arkadaşı Ümit Şentürk olduğunu belirledi. Şentürk ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen arkadaşları İ.Ö. ve G.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ümit Şentürk hakkında 'cinayeti tasarlayarak işlediği' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, G.K.'ya 'suça iştirak etmek'ten 20 yıla kadar hapis cezası, İ.Ö.'ye de 'delilleri karartmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Ümit Şentürk, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında genç kızın ailesinden özür dileyip, "Aldatıldığım, ihanete uğradığım için Funda’yı öldürdüm" iddiasında bulundu. Suçsuz olduklarını öne süren diğer tutuklu sanıklar G.K. ile İ.Ö. ilk duruşmada tahliye edildi.

Davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık Ümit Şentürk ile tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen de duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında Ümit Şentürk hakkında ömür boyu hapis cezası isterken, İ.Ö. ve G.K.'nin beraati karar verilmesini talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Özen de Şentürk'ün en üst sınırdan, indirim yapılmadan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan sanık Ümit Şentürk, "Olaydan dolayı çok pişmanım, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti Ümit Şentürk'e, Funda Gülmez'i öldürdüğü için ömür boyu hapis cezası verirken, haksız tahrik indirimi uygulanmasına gerek olmadığını belirtti. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası 25 yıla düşürüldü, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklardan İ.Ö.'ye suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken, G.K. ise beraat etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI ONADI

Karşıyaka 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararların ardından, tarafların avukatları temyiz başvurusuda bulundu. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, mahkemenin verdiği kararı onarken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun müdahilliğini ise suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle kaldırdı.

Sanık Ümit Şentürk'ün avukatı ile öldürülen genç kızın annesi Sevim Sayılan’ın avukatı, bu karara itiraz etti. Sevim Sayılan’ın avukatı İpek Kul, "40 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra, cesedi poşete konularak çöpe atılmak istenen maktulu öldüren kişinin, yalnızca mahkeme huzurunda pişmanım diyerek, kravat taktığı ve maktulun annesinden özür dilediği için mi iyi hal indirimi aldı" diyerek şunları söyledi: "Bu ülkenin kanayan yarası olan kadın cinayetleri konusunda mahkemeler artık hassas davranmalı ve hiçbir takdiri indirime yer vermemelidir. İstinaftan gelen kararla, bizce suçun doğrudan zarar göreni olan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun müdahilliği kaldırıldı. Sivil toplum kuruluşlarının, özelikle kadın cinayetlerini önleme konusunda faaliyet gösteren bir platformun müdahilliğinin kaldırılması, mahkemelerin verdiği adaletsiz kararların toplumsal denetime tabi tutulmaması isteğinden kaynaklanmaktadır."

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