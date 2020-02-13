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Poşet içinde çıplak ceset davasında, indirimle hapis ve beraat kararları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 11:36 | Son Güncelleme

Antalya'da, Halit Yılmaz'ın kaybolduktan 8 gün sonra ormanlık alanda, poşet içinde elleri ve ayakları bağlı çıplak cesedinin bulunmasıyla ilgili davada karar çıktı. Yılmaz'ı öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Şükrullah Taş 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl, Muhammet Yavuz 'haksız tahrik' hükümleri uygulanarak, 17 yıl hapis cezası alırken, Zülfiye Yavuz ise beraat etti.

Poşet içinde çıplak ceset davasında, indirimle hapis ve beraat kararları

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan 3 çocuk babası Halit Yılmaz, geçen yıl 24 Mayıs günü babası ölen arkadaşına taziye ziyaretine gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, Kepez Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

OTOMOBİLİ YOL KENARINDA BULUNDU

Yakınlarının ifadesini alan polis, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Yılmaz'ın otomobili, jandarma ekiplerince Antalya- Korkuteli Yolu Cehennem Deresi mevkisinde yol kenarında bulundu.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ, EL VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ

Ekipler, aracın olduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Naldöken mevkisinde de Yılmaz'ın cüzdanına ulaştı. Akşam saatlerinde ise ormanlık alanda Yılmaz'ın üzeri çalıyla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak cesedi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Halit Yılmaz'ın cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede Yılmaz'ın en son Zülfiye Yavuz ile görüştüğü tespit edildi. Polis, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evine baskın yaparak, Zülfiye Yavuz ve eşi Muhammet Yavuz'u gözaltına aldı. Çiftin arkadaşı Şükrullah Taş da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCE ÖMÜR BOYU HAPİS SONRA İNDİRİM

Tutuklu sanıklar, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Muhammet Yavuz ve arkadaşı Şükrullah Taş'a ömür boyu hapis cezası verilmesini, sanıklardan Zülfiye Taş'ın ise öldürme eylemine ortak olduğuna dair kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle tahliyesini istedi.

Şikayetçi avukatı, 3 sanığın, cinayeti planladığını dolayısıyla 'tasarlama' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmaları gerektiğini savundu.

Sanık avukatları da olayda tasarlama olmadığını belirterek, 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, takdiri mahkeme heyetine bıraktığını söyledi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Muhammet Yavuz ve Şükrullah Taş'a 'kasten insan öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Şükrullah Taş'ın cezasını 'iyi hal'den 25 yıla düşüren heyet, Muhammet Yavuz için de 'haksız tahrik' hükümlerini uygulayıp cezayı 17 yıla indirdi. Zülfiye Yavuz ise beraat etti. Tüm sanıklar, 'hırsızlık' suçundan da beraat etti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ceset Halit Yılmaz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gün Gelir Öldürülen Ve Katillerine İyi Hal Verilen İnsanların Ahı da Bir Bir Bu Hakim Ve Savcıları Tutar.Adalet Bir Gün Herkese Gerekecek.
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