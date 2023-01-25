Poşet poşet para taşıdılar! ATM'den otoparka rezidanstan döviz bürosuna akılalmaz transfer ağı ortaya çıktı... İsimlerini bile bilmiyorlarmış

İstanbul'da polisin gerçekleştirdiği bir operasyonda çökerttiği yasa dışı bahis çetesiyle alakalı öğrenilen detaylar akıllara durgunluk verdi. Bir süredir uluslararası yasa dışı bahis çetesinin peşinde olan polis, adım adım iz sürerek çetenin para transferi ağını ortaya çıkarttı. Edinilen bilgilere göre çete üyeleri, paraları poşetlerle kasa evlere taşıyordu. İlk olarak bir görüntüyle polisin takibine takılan o gizemli ve poşetli çete üyelerini takibe alan polis, 6 milyonluk vurguna son verip çeteyi de çökertti. İşte detaylar...

BİR GÖRÜNTÜYLE TAKİBE TAKILDILAR

Kanal D Haber'de yer alan habere göre, çete üyeleri, deste deste poşet poşet para taşıdılar. Bu paraları da kasa evlerde zulaladılar. Binlerce kişiyi dolandırıp tam 6 milyonluk vurgun yaptılar. Ülke genelinde faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı bahis sitesi, bu görüntüyle polisin takibine takıldı.

ÖNCE OTOPARK, SONRA REZİDANS, ARDINDAN DÖVİZ BÜROSU

Polis, taşıdıkları o paranın izini sürerek çeteyi çökertti. Çete üyeleri birbirinin gerçek adını bilmiyordu, WhatsApp üzerinden haberleşme sağlanıyordu. Sonra da gelip o paraları ATM’den çekip yanlarındaki poşetlere dolduruyorlardı.

Ardından istikametleri AVM’lerin otoparkları oluyordu. Orada içi para dolu o poşetleri araçlarına yüklüyorlardı. Bir sonraki durakları ise İstanbul’daki lüks rezidanslardı.

Çünkü o lüks rezidanslardan kiraladıkları daireleri ana kasa olarak kullanıyorlardı. Çete üyeleri bir haftanın sonunda biriken parayla soluğu döviz bürosunda alıyordu. Sonra da pat pat sistemiyle o paraları yurt dışına gönderiyorlardı.

6 PARA KASASINDA 6 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ince eleyip sık dokudu ve İstanbul’da 4 ilçede 200’ün üzerinde güvenlik kamerasını inceledi, farklı adreslere operasyon düzenledi.

6 para kasası içinde 6 milyon lira ele geçirildi. 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.





