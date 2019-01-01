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Poşet ücretli olunca, pazar filesi örmeye başladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:09 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, satış noktalarında verilen plastik poşetlerin yarından itibaren ücretli temin edilecek olması nedeniyle, kendi pazar filelerini üretmeye başladı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, satış noktalarında verilen plastik poşetlerin yarından itibaren ücretli temin edilecek olması nedeniyle, kendi pazar filelerini üretmeye başladı. Türkiye'de 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla poşetlerin ücretli hale gelecek olması nedeniyle, Yusufeli Halk Eğitim Merkezi'ndeki kursiyerler pazar filesi üretmeye karar verdi. Kursiyerler, kadın ve erkekler için fileler üretmeye başladı. Halk Eğitim Müdürü Selim Sılacı, proje ile kursiyerlerin kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve talep halinde ilçe sakinlerine de satış yapabileceklerini söyledi. 'BİR FİLE 2-3 SAATTE TAMAMLANIYOR' Kursiyerlerin kadın ve erkekler için farklı motiflerde pazar filesi imal ettiklerini anlatan Sılacı, bir pazar filesinin yaklaşık 2-3 saat içerisinde tamamlandığını belirtti. Selim Sılacı, "Erkekler için yapılan pazar fileleri daha sade olurken, bayanlara yönelik yapılan fileler desen ve motif bakımından daha zengin içeriğe sahip. Bir pazar filesi tığ, örgü, ilmek teknikleri kullanılarak 2-3 saat içerisinde tamamlanabiliyor. Filede değişik ipler de kullanılıyor. File yaklaşık 3-4 TL gibi bir rakama mal oluyor" dedi.

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