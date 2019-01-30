Poşet yerine el emeği fileler

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) El Emeği Çarşısındaki kadınlar, poşet uygulamasının ardından el emeği ile ördükleri alışveriş filelerini satışa çıkarttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan yönetmelikte, ücretsiz olarak verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle artık tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Plastik poşetlerin tanesi 25 kuruştan verilirken, marketlerin ekmek, şarküteri ve manav gibi bölümlerinde açıkta satılan ürünlerin hijyeninin korunması açısından plastik poşetlerin ücretsiz temini devam ediyor.

4 saatte örülüyor, fiyatı 10 TL’den başlıyor

ORMEK El Emeği Çarşısındaki kadınlar da, eskiden alışverişlerde kullanılan ve yakın zaman kadar büyüklerin kullandığı örgü fileleri yeniden yapmaya başladı. Alışverişlerde kullanılan poşetlerin paralı olarak satılmasından ilham alan kadınlar, el emeği fileler ile hem nostalji yaşanacağını hem de doğanın korunacağını belirtti. Yaklaşık 4 saatte tamamen el işçiliği ile örülen filelerin fiyatı ise işçiliğine göre 10 TL’den başlıyor.