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"Poşet yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu zorunlu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 19:39 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar) Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" - "Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek" - "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik"

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik." dedi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak, bahse konu usul ve esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacının ortaya çıktığını belirtti.

Bu kapsamda 9 Ocak tarihli ve "66745475-145.07-6267" sayılı olur ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulduğunu aktaran Kurum, söz konusu düzenleme ile eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan, çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük, saplı ve sapsız poşetlerin usul ve esasların kapsamından çıkarıldığına değindi.

Kurum, eczanelerde ilaçlar için kullanılacak plastik poşetlerin tüketiciye ücretsiz olarak verilebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Usul ve esaslar kapsamında yer alan ve ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik. Çift kat kalınlığı 40 mikrondan daha küçük olanların (gıda hijyeni amaçlı verilenler ile eczanelerde ilaçların taşınması için verilenler hariç) kullanımı kısıtlandı. Usul ve esaslar kapsamında kalan ve ücretlendirmeye tabi tutulan poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Plastik poşetlerde yer alan satış noktalarına ait marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek.

Satış noktalarının, ücrete tabi olan plastik poşetlere alternatif olarak kullanıcı ve tüketicilere kağıt veya bez ile file ve benzeri çok kullanımlık taşıma ekipmanlarını sunmaları gerektiği vurgulandı. Satış noktalarının plastik poşet talep etmeyen kullanıcı ve tüketicilere talepleri dışında plastik poşet satılamayacağı ayrıca belirtilmiş olmakla birlikte tüketici veya kullanıcının kendisine ait taşıma ekipmanı ile alışveriş yapmasına engel olacak herhangi bir faaliyette bulunamayacağı hususunda da düzenlemede bulunulmuştur. Plastik poşetlerin barkodlu olarak üretilme zorunluluğu ayrıca vurgulanmış olmakla birlikte barkod sistemi bulunmayan satış noktalarının plastik poşet satışlarını adet bazlı göstermeleri için yazar kasalarda düzenleme yapılması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir. Düzenlemeye uymayan plastik poşetlerin 31 Mart 2019 tarihinden itibaren satışına izin verilmeyeceği belirtilmiştir."

Bakan Kurum, bu çerçevede, plastik poşet üretici ve ithalatçıları ile satış noktalarının bugünden itibaren yürürlüğe konulan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yer alan hükümler doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kanunu Murat Kurum poşet

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