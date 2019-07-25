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Poşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından poşete konulup çöpe atılan yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Poşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından poşete konulup çöpe atılan yavru köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Köpeği veterinere götüren Cemil Güneş, ''Poşet, sıcaktan eriyerek köpeğin derisine yapışmış. Görünce ağladım, kim yaptıysa bulunup cezalandırılsın'' dedi.
Belçika’dan tatil için Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Cemil Güneş(44) çöp kutusunun kenarındaki poşetin hareket ettiğini gördü. Poşeti açtığında da yarı baygın halde bir köpek buldu. Eve götürdüğü köpeği önce yıkadı ardından da su ve mama vererek, besledi. Ancak kısa süre sonra köpek rahatsızlandı. Veterinere götürdüğü köpek, tedaviye alındı ancak kurtarılamadı.
Köpeği poşete koyup, ölüme terk edenlerin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Cemil Güneş, ''Poşetin hareket ettiğini gördüm. İçine baktığımda baygın bir köpek vardı. Poşet, havanın sıcaklığı ile eriyip köpeğin derisine yapışmış. Görünce ağladım, şok oldum. Hemen eve götürdüm, ancak evde daha da fenalaştı. Veterinere götürdüm. Ancak hayatını kaybetti. Canımdan can gitti. Sorumluların bulunmasını istiyorum'' dedi.
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Poşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadıPoşete konulup, çöpe atılan yavru köpek kurtarılamadı

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