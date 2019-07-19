HABER

Poşetle uyuşturucu satan kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

Poşetle uyuşturucu satan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta poşetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.

Ekipler, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde paket halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bu kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ahmet D. ekiplerce yakalandı.

Ahmet D'nin elindeki poşet içerisinde 7,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

PARTNER Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık... Instagramda yeni dönem! Beğeniler artık...
Fotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar// Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.