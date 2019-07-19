Poşetle uyuşturucu satan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta poşetle uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi.

Ekipler, merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde bir kişinin üzerinde paket halinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Bu kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen Ahmet D. ekiplerce yakalandı.

Ahmet D'nin elindeki poşet içerisinde 7,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

